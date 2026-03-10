Đơn hàng xuất khẩu tăng, doanh nghiệp tại Ninh Bình tăng tốc sản xuất

Khởi sắc từ những đơn hàng lớn trong năm

Tại Công ty TNHH Gentherm Việt Nam – doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, đóng tại Khu công nghiệp Đồng Văn I (Ninh Bình) có hơn 1.200 lao động đã trở lại làm việc đầy đủ ngay từ những ngày đầu năm. Các dây chuyền sản xuất được vận hành liên tục để đáp ứng đơn hàng xuất khẩu sang thị trường quốc tế. Doanh nghiệp phấn đấu trong năm 2026 sẽ đạt khoảng 35 triệu sản phẩm, (tăng 17% so với năm 2025). Trong đó, toàn bộ đơn hàng đã được ký kết và phân bổ kế hoạch thực hiện đến hết năm, giúp công ty chủ động trong điều hành sản xuất, bố trí nhân lực để bảo đảm tiến độ giao hàng theo cam kết với đối tác.

Chị Bùi Thị Thu, công nhân Công ty TNHH Gentherm Việt Nam cho biết, ngay từ ngày đầu đi làm, Ban giám đốc công ty đã mừng tuổi cho toàn bộ công nhân trở lại làm việc. Nhất là công ty đang duy trì làm việc ba ca/ngày giúp công nhân làm thêm ca, thêm giờ để tăng thêm thu nhập. Người lao động vẫn tiếp tục làm việc với công ty trong những năm tiếp theo.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của năm, Ban giám đốc Công ty TNHH Gentherm Việt Nam tập trung hoàn thiện quy trình quản lý, đẩy mạnh cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động và kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm; đồng thời quan tâm cải thiện môi trường làm việc, bảo đảm thu nhập và các chế độ cho người lao động.

Ông Lê Việt Cường - Giám đốc Công ty TNHH Gentherm Việt Nam cho hay, trong giai đoạn đầu năm với tình hình thế giới bất ổn, ảnh hưởng chiến tranh làm suy giảm nền kinh tế toàn cầu. Điều này chắc chắn ảnh hưởng đến các bạn hàng truyền thống của doanh nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên, với những nỗ lực cuối năm 2025 và các hợp đồng năm 2026 doanh nghiệp cam kết tiếp tục tạo nhiều công việc để duy trì đà sản xuất, tạo nhiều việc làm cho công nhân để người lao động an tâm cùng công ty phát triển.

Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina, Khu công nghiệp Đồng Văn I (Ninh Bình) là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất và đóng gói các sản phẩm công nghệ LED cao cấp, chip LED (LED chip), gói LED (LED package), mô-đun LED (LED module) và các thiết bị bán dẫn, phục vụ cho chiếu sáng, ô tô và điện tử. Tại đây, ngay đầu năm 2026, phía công ty đã có đủ 2.500 công nhân đến làm việc để doanh nghiệp an tâm thực hiện các hợp đồng đơn hàng đã ký từ cuối năm 2025.

Ông Kim Sung Ju – Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Seoul Semiconductor Vina giới thiệu các đơn hàng, sản phẩm vừa được kí kết trong năm 2026. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

Ông Kim Sung Ju – Giám đốc Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina cho biết, người lao động là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Chính việc quay trở lại làm việc kịp thời của người lao động giúp doanh nghiệp không bị đứt gãy sản xuất mà còn phát triển kinh tế theo chiều hướng tốt hơn. Vì vậy, công ty luôn quan tâm xây dựng chính sách tiền lương, tiền thưởng phù hợp và triển khai kịp thời cho người lao động khi họ quay trở lại làm việc. Qua đó, công ty mong muốn người lao động yên tâm gắn bó lâu dài, cùng doanh nghiệp ổn định sản xuất và phát triển trong năm mới.

Cùng với khối doanh nghiệp FDI, các doanh nghiệp trong nước cũng đang nỗ lực tăng tốc sản xuất ngay từ đầu năm. Tại Công ty TNHH May Sao Việt, Cụm công nghiệp Nhật Tân, gần 300 lao động đã nhanh chóng trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Không khí tại các phân xưởng những ngày này khá sôi động; từng chuyền may vận hành nhịp nhàng, công nhân tập trung hoàn thiện các công đoạn để kịp tiến độ giao hàng.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, hiện nay đơn hàng đã được ký kết đến hết tháng 8/2026. Việc có đơn hàng ổn định ngay từ đầu năm không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất theo từng tháng, từng quý, mà còn tạo tâm lý yên tâm cho người lao động gắn bó lâu dài với công ty.

Ông Đinh Quang Huy, Giám đốc Công ty cho hay, mặt hàng thời trang luôn luôn phải đảm bảo mặt thời gian đúng tiến độ nên sau Tết doanh nghiệp đã tuyển dụng số lượng lao động để làm việc lâu dài và ổn định. Đến thời điểm này, số lượng lao động phía công ty cẩn tuyển đã gần đủ để doanh nghiệp an tấm phát triển sản xuất. Trong thời gian tới, Công ty có kế hoạch tuyển dụng thêm lao động ở nhiều vị trí. Đây cũng là cơ hội tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, góp phần ổn định đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn.

Xây dựng quan hệ hài hòa

Đầu năm, các doanh nghiệp tại Ninh Bình trong khu, cụm công nghiệp đang từng bước phục hồi và chuyển sang giai đoạn phát triển theo chiều sâu. Thực tiễn cho thấy, những doanh nghiệp duy trì được đà tăng trưởng ổn định cũng chính là những đơn vị coi trọng việc bảo đảm việc làm, thu nhập và quyền lợi lâu dài cho người lao động. Nhiều doanh nghiệp của tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lớn nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Để hỗ trợ lao động tìm việc, và hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình phối hợp với sở, ban, ngành và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tích cực kết nối với doanh nghiệp tuyển dụng để giới thiệu việc làm cho người lao động.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Gentherm Việt Nam phấn đấu trong năm 2026 sẽ đạt khoảng 35 triệu sản phẩm, Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

Phó Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình Lưu Trần Sơn cho biết, năm nay, doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề có dấu hiệu phục hồi, phát triển và có sự khởi sắc về số lượng, quy mô đơn hàng. Điều này góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo đà cho những bước tiến mới.

Ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Ninh Bình cho biết thêm, đầu năm các doanh nghiệp tại Ninh Bình trong khu công nghiệp của tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam cần tuyển trên 2.500 lao động, Công ty Honda Việt Nam cần tuyển khoảng 1.900 lao động, Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina cần tuyển 600 lao động, Công ty TNHH MCNex Vina cần tuyển 500 lao động, Công ty TNHH Công nghệ Quanshen cần tuyển 300 lao động, Công ty TNHH KMW Việt Nam cần 200 lao động, Huyndai Thành công cân tuyển 150 lao động...

Nhằm hỗ trợ lao động tìm việc và doanh nghiệp tuyển dụng lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm tích cực kết nối với các doanh nghiệp tuyển dụng để giới thiệu việc làm cho người lao động thông qua hoạt động như ngày hội tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh giải quyết việc làm đa dạng hình thức như tập trung, online, lưu động... mang lại hiệu quả đáng ghi nhận.

Năm nay là năm có ý nghĩa quan trọng, tăng tốc thực hiện các mục tiêu của nhiệm kỳ 2025-2030. Vì vậy, việc tổ chức triển khai nhiệm vụ ngay sau Tết là yếu tố quan trọng nhằm tạo khí thế mới, quyết tâm mới trong toàn hệ thống chính trị, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra góp phần thực hiện hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số mà tỉnh đang kiên định, phấn đấu đến năm 2030 đưa Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng Đô thị di sản./.