Đón Giao thừa Bính Ngọ 2026: Khán giả sẽ thưởng thức chương trình mới thay thế Táo quân

Chương trình quen thuộc với khán giả trong 20 năm qua sẽ được thay thế bằng một format khác. Ảnh: CTV/Vietnam+

Người dân sẽ được thưởng thức một chương trình đặc sắc mới, dự kiến có tên là “Quảng trường mùa xuân”.

Chương trình “Gặp nhau cuối năm”, còn được khán giả gọi với cái tên “Táo quân”, là chương trình thường niên do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện vào ngày cuối năm mỗi dịp Tết Nguyên đán. Đây là nơi để khán giả nhìn lại các sự kiện và những điều đã trải qua trong một năm, đồng thời hướng đến một năm mới với nhiều mong đợi.

Chương trình “Gặp nhau cuối năm - Táo quân” cũng tập trung vào các vấn đề nóng bỏng dưới lăng kính hài hước, văn hóa dân tộc, mang lại tiếng cười giải trí, suy ngẫm và trở thành "món ăn tinh thần" không thể thiếu dịp Tết, với ấn tượng là sự kết hợp nghệ thuật đỉnh cao, diễn xuất tài tình và những câu thoại bắt trend, phản ánh chân thực đời sống. Ra đời từ năm 2003, suốt chặng đường dài chương trình gắn bó với khán giả, tới nay chương trình tạm dừng thực hiện.

Trước thời điểm chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ 2026, khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình mới. Ban Văn hóa - Giải trí đang triển khai thực hiện một chương trình đặc biệt cho đêm Giao thừa với format hiện đại, trẻ trung. Chương trình kết hợp các yếu tố hài kịch thú vị, âm nhạc sôi động và nhiều nội dung hấp dẫn khác.

Theo chia sẻ từ đại diện Ban Văn hóa - Giải trí, chương trình mới dự kiến có tên là “Quảng trường mùa xuân”. Chương trình sẽ là không gian nghệ thuật vừa ấm áp tình thân vừa nhộn nhịp, đông vui, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng được khán giả yêu mến.

Bên cạnh điểm hẹn đặc biệt “Quảng trường mùa xuân”, trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đài Truyền hình Việt Nam còn chuẩn bị nhiều chương trình đặc sắc gửi đến khán giả trên các kênh sóng — những chương trình đầy ắp không khí mùa xuân, ấm áp, để người dân mọi miền Tổ quốc cùng bước vào một năm mới tràn ngập niềm vui.

Sau hơn 20 năm gắn bó với khán giả, “Táo quân” tạm dừng, nhường chỗ cho “Quảng trường mùa xuân” – không gian đón Tết Bính Ngọ 2026 ấm áp, sôi động, nơi cả nước cùng vui và cùng gửi trọn hy vọng cho một năm mới tràn đầy hạnh phúc và may mắn./.