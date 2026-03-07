Đôn đốc hoàn thành giải phóng mặt bằng 2 dự án kết nối sân bay Long Thành trong tháng 3

Thi công Đường 25B đoạn giao với đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Ngày 7/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết đã ban hành kết luận của ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi kiểm tra thực địa (cuối tháng 2/2026) công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường 25B, Đường 25C. Tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp, hoàn thành giải phóng mặt bằng 2 dự án trong tháng 3 này.

Đây là 2 dự án giao thông có ý nghĩa rất quan trọng trong kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) với các tuyến quốc lộ, cao tốc; góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối giữa sân bay Long Thành với các địa phương trên địa bàn Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Liên quan đến 2 dự án này, khoảng 3 tháng qua tỉnh Đồng Nai đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành văn bản đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ dự án.

Theo kết luận, thời gian qua công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường 25B, Đường 25C dậm chân tại chỗ, chưa có chuyển biến. Nguyên nhân chủ yếu do việc phối hợp còn nhiều bất cập, chưa quyết liệt, đặc biệt là công tác phối hợp giữa Trung tâm phát triển quỹ các chi nhánh với ủy ban nhân dân cấp xã. Đề nghị các đơn vị cần có động thái tích cực nhằm đổi mới công tác phối hợp giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tới đây, Đồng Nai sẽ tăng cường đi cơ sở kiểm tra để kịp thời tháo gỡ những tồn tại tại các dự án, đồng thời xử lý các đơn vị có dấu hiệu đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Đồng Nai đề nghị Bí thư các xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc chính quyền xã trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất; thành lập các tổ công tác "đi từng ngõ, gõ từng nhà" vận động, thuyết phục các gia đình trong phạm vi dự án hiểu về chủ trương, chính sách của Nhà nước, tầm quan trọng của dự án để người dân đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng. Đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất (cấp tỉnh và các chi nhánh) và ủy ban nhân dân các xã khẩn trương hoàn chỉnh việc phê duyệt phương án bồi thường, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho chủ đầu tư trong tháng 3 này. Các xã khẩn trương hoàn thiện xác định giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền bồi thường về đất. Việc xây dựng giá đất cụ thể của các địa phương cần đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, không tạo sự khác biệt. Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh Long Thành sớm hoàn thành việc xác định tuổi cây trồng làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ cho người dân đúng quy định.

Đồng Nai đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chỉ đạo nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, vật tư, đẩy mạnh tăng ca, tăng kíp thi công. Có giải pháp điều chuyển khối lượng thi công của các nhà thầu bị chậm tiến độ và bổ sung nhà thầu phụ nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu thông xe kỹ thuật 2 dự án trong tháng 6/2026.

Đồng Nai giao Sở Nội vụ tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phương án bổ sung nguồn nhân lực cho các xã trọng điểm (đang triển khai nhiều dự án) trên địa bàn tỉnh. Theo dõi việc thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đối với các đơn vị liên quan, làm cơ sở đánh giá công vụ, đề xuất khen thưởng hoặc xem xét kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân nếu tiếp tục không đảm bảo tiến độ đề ra.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, dự án Đường 25B và 25C khởi công cuối năm 2024, theo hợp đầu ban đầu 2 dự án hoàn thành vào tháng 2/2026. Trong đó, Đường 25B có chiều dài hơn 9 km, vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Đến nay dự án mới bàn giao khoảng 70% mặt bằng, công tác thi công đạt khoảng 55% giá trị hợp đồng. Đường 25C dài hơn 2,6 km, vốn đầu tư gần 650 tỷ đồng, đến nay mới bàn giao khoảng 35% mặt bằng, giá trị thực hiện mới đạt gần 1% giá trị hợp đồng.

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn Đồng Nai hiện có 6 dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành đang xây dựng. Trong đó, cao tốc Bến Lức – Long Thành, Biên Hòa – Vũng Tàu, mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành (thuộc tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây) và đường Vành đai 3 – Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Riêng Đường 25B và Đường 25C việc giải phóng mặt bằng rất chậm./.