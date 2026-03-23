Đội tuyển Việt Nam tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, áp sát Top 100 thế giới

Đội hình ra sân của U23 Việt Nam trong trận chung kết Giải bóng đá vô địch U23 Đông Nam Á 2025. Ảnh: Đỗ Quyên-PV TTXVN tại Indonesia

Đội tuyển Việt Nam được thăng hạng nhờ việc được cộng điểm liên quan đến trận đấu với Malaysia tại lượt trận thứ hai bảng F, vòng loại Asian Cup 2027. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã ra quyết định xử thua đội tuyển Malaysia với cùng tỉ số 0-3 ở hai trận gặp Nepal và Việt Nam do vi phạm quy định về tư cách cầu thủ.



Với quyết định này, đội tuyển Việt Nam không chỉ được khôi phục 13,91 điểm đã mất, đồng thời nâng tổng số điểm trên bảng xếp hạng FIFA lên 1.213,62 điểm, qua đó tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 103 thế giới.



Trong khi đó, đội tuyển Malaysia chịu ảnh hưởng nặng nề từ án phạt của AFC khi không chỉ bị xử thua hai trận đấu, mà còn bị trừ khoảng 50 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Điều này khiến Malaysia tụt 14 bậc, xuống vị trí thứ 135 thế giới. Tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027, đội bóng này cũng đánh mất ngôi đầu cùng suất vé đi tiếp vào Vòng chung kết Asian Cup 2027 về tay đội tuyển Việt Nam.



Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đã hội quân trở lại và bước vào tập luyện, chuẩn bị thi đấu trong dịp FIFA Days, trong đó có trận giao hữu với đội tuyển Bangladesh vào ngày 26/3 trên Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) trước khi tiếp đón đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào ngày 31/3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).



Những kết quả tích cực ở hai trận đấu sắp tới được kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp đội tuyển Việt Nam cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA, qua đó sớm trở lại nhóm 100 thế giới./.