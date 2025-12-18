Đội tuyển U22 Việt Nam giành huy chương Vàng SEA Games 33

Các cầu thủ U22 Việt Nam hân hoan trong niềm vui chiến thắng. Ảnh: Minh Quyết - PV TTXVN tại Thái Lan Các cầu thủ U22 Việt Nam hân hoan chia vui với người hâm mộ trên sân Rajamangala. Ảnh: Minh Quyết - PV TTXVN tại Thái Lan Các cầu thủ U22 Việt Nam hân hoan chia vui với người hâm mộ trên sân Rajamangala. Ảnh: Minh Quyết - PV TTXVN tại Thái Lan Bị dẫn trước 2-0 trong hiệp 1, thế nhưng các cầu thủ U22 Việt Nam đã cho thấy sự kiên cường, bản lĩnh không bao giờ bỏ cuộc để gỡ hòa 2-2 và đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Ngay trong hiệp phụ thứ nhất, U22 Việt Nam ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2. Đây là món quà đặc biệt ý nghĩa dành tặng người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, người hâm mộ đã đổ ra đường hò reo, cổ vũ và ăn mừng chiến thắng của các cầu thủ U22 Việt Nam. Người hâm mộ Thủ đô trên Phố Hai Bà Trưng. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN Chia sẻ cảm xúc về chiến thắng của Đội tuyển U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan, anh Nguyễn Minh Thắng (Cổ Nhuế, Hà Nội) cho rằng: "Chiến thắng của chúng ta giành được trước Thái Lan lần này thực sự khó quên. Đêm nay sẽ là một đêm không ngủ của rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Việt Nam vô địch!".

Có mặt tại góc ngã tư Nguyễn Cơ Thạch - Hàm Nghi để xuống đường chung vui cùng các cổ động viên bóng đá, anh Đỗ Trọng Nghĩa (Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Thực sự không còn biết nói gì, chúng ta bị dẫn trước 2-0 và đã lội ngược dòng thành công để nâng cúp Vô địch ngay trên đất Thái Lan. Quá cảm xúc, quá tuyệt vời, Việt Nam vô địch!".

Cùng chung cảm xúc mừng chiến thắng, anh Nguyễn Hải Hậu (Long Biên, Hà Nội) khẳng định: "Nếu các cầu thủ nữ của chúng ta không thể giành chiến thắng trong trận chung kết bóng đá nữ hôm qua (17/12), thì hôm nay các nam cầu thủ đã làm được, thật tuyệt vời! Xin chúc mừng các cầu thủ Đội tuyển U22 Việt Nam, chúc mừng tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam!".

Tại các kỳ SEA Games kể từ năm 2001, khi bóng đá nam giới hạn lứa tuổi U23, Việt Nam đã gặp Thái Lan 9 trận, trong đó chúng ta thắng một, hòa 4 và thua 4 trận, ghi 8 bàn và thủng lưới 16 lần. Chiến thắng duy nhất của đội có tỷ số 1-0, tại chung kết SEA Games 31 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), với cú đánh đầu thành bàn của tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng. HKV Kim Sang-sik thêm một lần cùng bóng đá Việt Nam "chinh phục" thành công Rajamangala, mang về tấm HCV quý giá cho bóng đá Việt Nam tại kỳ SEA Games 33 này. Ảnh: Minh Quyết - PV TTXVN tại Thái Lan

Từ khi lên nắm quyền, Huấn luyện viên Kim Sang Sik đã giúp đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024, sau khi thắng Thái Lan 5-3 hai lượt ở chung kết hồi tháng 1/2025. Ông cũng dẫn dắt đội U23 Việt Nam vô địch Giải bóng đá U23 Đông Nam Á hồi tháng 7/2025, sau khi thắng đội Indonesia 1-0 trên sân Bung Karno. Chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan tại SEA Games 33 lần này là kết thúc tuyệt vời cho một năm cầm quân của vị huấn luyện viên người Hàn Quốc./.