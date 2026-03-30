Đội tuyển Thể thao điện tử Việt Nam sẵn sàng chinh phục đấu trường toàn cầu - Esports Nations Cup 2026

Đội tuyển Thể thao điện tử Việt Nam đã sẵn sàng tham dự Esports Nations Cup (ENC 2026) – giải đấu Thể thao điện tử toàn cầu theo mô hình đội tuyển quốc gia, dự kiến diễn ra tại Riyadh (Saudi Arabia), từ ngày 2- 29/11/2026. (Ảnh minh họa nguồn: www.esportsnationscup.com)

Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng của Thể thao điện tử Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, khi các vận động viên sẽ thi đấu dưới màu cờ sắc áo, đại diện cho quốc gia trên sân khấu Thể thao điện tử thế giới.

Esports Nations Cup được tổ chức định kỳ hai năm một lần, với kỳ đầu tiên diễn ra tại Riyadh vào tháng 11/2026, trước khi chuyển sang mô hình luân phiên giữa các thành phố trên thế giới. ENC được định vị là cấu trúc bổ trợ cho Esports World Cup (EWC), giải đấu toàn cầu ở cấp câu lạc bộ tổ chức thường niên, qua đó hình thành một hệ sinh thái thi đấu toàn diện, nơi cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia song hành, tạo nền tảng ổn định cho tuyển thủ và định hướng đầu tư dài hạn cho các chương trình phát triển.

Việt Nam dự kiến tham gia ENC 2026 với khoảng 10 bộ môn, tập trung vào các nội dung có thế mạnh và nền tảng thành tích quốc tế như: PUBG Mobile, VALORANT, Liên Minh Huyền Thoại, Mobile Legends: Bang Bang, Teamfight Tactics, PUBG cùng nhiều bộ môn khác. Đây là những nội dung mà vận động viên Việt Nam đã từng đạt được thành tích cao, đồng thời sở hữu lực lượng kế cận dồi dào, tạo nền tảng để cạnh tranh với các quốc gia hàng đầu thế giới.

Theo Ban tổ chức, ENC đã thu hút hơn 630 đơn đăng ký từ 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, cho thấy mức độ quan tâm ngày càng lớn đối với mô hình thi đấu đội tuyển quốc gia của môn Thể thao điện tử. Các vận động viên Thể thao điện tử Việt Nam sẽ thi đấu tại một sân chơi có quy mô toàn cầu, kế thừa nền tảng đã được khẳng định tại các đấu trường khu vực và châu lục như SEA Games và ASIAD, nơi đội tuyển Thể thao điện tử Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Việc thi đấu tại ENC 2026 không phải là một khởi đầu mới, mà là bước tiếp nối và nâng tầm hành trình thi đấu quốc gia, mở rộng phạm vi cạnh tranh ra quy mô toàn cầu.

Trong những năm gần đây, các vận động viên Thể thao điện tử Việt Nam đã và đang khẳng định sự hiện diện ngày càng rõ nét trên đấu trường quốc tế, không chỉ trong màu áo đội tuyển quốc gia mà còn thông qua việc thi đấu cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp trong khu vực và trên thế giới. Nhiều tuyển thủ Việt Nam đã góp mặt tại các giải đấu hàng đầu, cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ mạnh, qua đó từng bước khẳng định vị thế của nguồn nhân lực thể thao điện tử Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.

Thể thao điện tử Việt Nam đã ghi nhận nhiều thành tích nổi bật như: Chức vô địch PUBG Mobile Super League – Southeast Asia Fall 2025, vô địch PUBG Nations Cup 2025, vị trí top 4 tại Asian Games 2022 (các bộ môn League of Legends, Arena of Valor…), cùng nhiều huy chương Vàng tại các kỳ SEA Games. Những kết quả này không chỉ phản ánh năng lực thi đấu ngày càng được nâng cao của các vận động viên, mà còn cho thấy sự phát triển đồng bộ của hệ sinh thái Thể thao điện tử trong nước từ đào tạo, tuyển chọn, tổ chức thi đấu đến truyền thông và thương mại hóa. Qua đó, Việt Nam đang từng bước hình thành một hệ sinh thái có khả năng cung cấp và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường quốc tế, tạo nền tảng quan trọng cho việc xây dựng và phát triển các đội tuyển quốc gia trong giai đoạn tiếp theo.

Trong thời gian tới, dưới sự định hướng của cơ quan quản lý nhà nước, Thể thao điện tử Việt Nam sẽ tiếp tục được phát triển theo hướng bài bản, chuyên nghiệp và bền vững. Trọng tâm là xây dựng hệ thống đội tuyển quốc gia theo các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm quy trình tuyển chọn vận động viên minh bạch dựa trên thành tích; hệ thống huấn luyện và chuẩn bị thi đấu chuyên sâu; cơ chế phối hợp chặt chẽ với các câu lạc bộ và đối tác trong nước, quốc tế cùng với việc đẩy mạnh truyền thông và xây dựng hình ảnh đội tuyển quốc gia gắn với bản sắc Việt Nam. Đây không chỉ là một mô hình tổ chức thi đấu, mà còn là một chiến lược dài hạn nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng tầm vị thế quốc gia trong lĩnh vực thể thao số.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, Thể thao điện tử đang nổi lên như một lĩnh vực giao thoa giữa công nghệ, thể thao và kinh tế sáng tạo, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cấu trúc của nền kinh tế số. Tại Việt Nam, với cộng đồng hơn 28 triệu người tham gia cùng hệ sinh thái phát triển nhanh và năng lực thi đấu quốc tế ngày càng được khẳng định, Thể thao điện tử được xác định là một trong những động lực thúc đẩy kinh tế thể thao và mở rộng không gian hội nhập quốc tế. Bám sát định hướng từ Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ, việc đầu tư phát triển Thể thao điện tử gắn với kinh tế thể thao đang từng bước được định hình như một mũi nhọn chiến lược, góp phần đưa thể thao Việt Nam tham gia sâu hơn vào dòng chảy của kinh tế số toàn cầu.

Song song với định hướng phát triển trong nước, trên bình diện quốc tế, Esports Foundation đã chính thức công bố Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam là đối tác quốc gia tại Việt Nam cho ENC 2026. Quyết định này nằm trong chiến lược toàn cầu của ENC, nhằm xây dựng mạng lưới hơn 100 quốc gia phát triển hệ thống đội tuyển quốc gia, phản ánh xu hướng ngày càng gia tăng của các cấu trúc thi đấu mang tính đại diện quốc gia trong Thể thao điện tử. Việc VIRESA được lựa chọn không chỉ thể hiện năng lực tổ chức, quản lý và kết nối hệ sinh thái của Việt Nam, mà còn khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của Thể thao điện tử Việt Nam trên bản đồ khu vực và quốc tế.

Đối với Việt Nam, việc tham gia ENC 2026 không chỉ là một cột mốc thi đấu, mà còn là bước đi chiến lược trong hành trình xây dựng Thể thao điện tử theo hướng quốc gia, chuyên nghiệp và hội nhập, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa thể thao Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên số và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ thể thao toàn cầu.

Phát biểu về tiềm năng của Việt Nam, ông Hans Jagnow, Giám đốc Quan hệ Đội tuyển Quốc gia của Esports Foundation nhận định: Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển Thể thao điện tử nhanh, với cộng đồng đông đảo và gắn kết, đồng thời kỳ vọng việc hợp tác với VIRESA sẽ giúp xây dựng một chương trình đội tuyển quốc gia có cấu trúc, đủ năng lực cạnh tranh trên đấu trường toàn cầu.

Với vai trò đối tác quốc gia, VIRESA sẽ chịu trách nhiệm thành lập và vận hành các đội tuyển Thể thao điện tử quốc gia ở nhiều bộ môn, giám sát công tác tuyển chọn tuyển thủ, đồng thời xây dựng các cấu trúc nền tảng phục vụ cho việc huấn luyện, thi đấu và phát triển dài hạn. Trong cấu trúc này, bà Cao Thị Thu Phương, Tổng Thư ký VIRESA được bổ nhiệm là Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam, giữ vai trò điều phối hoạt động đội tuyển, kết nối các bên liên quan và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn thi đấu, quy định và nguyên tắc vận hành của ENC./.