Đội tuyển nữ Việt Nam giữ vững ngôi đầu Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA

Các cầu thủ đội tuyển b óng đá nữ Việt Nam . Ảnh: Minh Quyết - TTXVN Trong lần xếp hạng này, đội tuyển nữ Việt Nam được cộng thêm 2.09 điểm nhờ 3 trận toàn thắng (chiến thắng 7-0 trước Maldives, 6-0 trước UAE và 4-0 trước Guam) tại vòng loại Giải vô địch châu Á 2026 (đồng thời cũng là vòng sơ loại FIFA World Cup nữ 2027). Xếp sau đội tuyển nữ Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á là Philippines, hạng 39 thế giới, tăng 2 bậc so với bảng xếp hạng gần đây nhất. Trong khi đó, Thái Lan tụt 7 bậc xuống hạng 53. Trên bình diện châu lục, thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung xếp thứ 6 châu Á, sau đội tuyển nữ Nhật Bản (hạng 8 thế giới), Triều Tiên (hạng 10), Australia (hạng 15), Trung Quốc (hạng 16) và Hàn Quốc (hạng 21).

Ở nhóm dẫn đầu thế giới, Tây Ban Nha vượt qua Mỹ để giữ ngôi vị số 1. Theo sau là Thụy Điển – đội bóng đã tăng 3 bậc và xếp hạng 3 trên bảng xếp hạng với 4 trận thắng tại UEFA European Women’s Championship Switzerland 2025. Đội tuyển nữ Anh cũng tăng thêm 1 bậc để vươn lên hạng 4, trong khi Đức tụt xuống hạng 5.

Việc duy trì thứ hạng phản ánh phong độ ổn định của tuyển nữ Việt Nam thời gian qua. Đây cũng là bước đệm quan trọng để đội hướng tới mục tiêu vô địch tại Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, hiện đang diễn ra tại Hải Phòng và Phú Thọ.

Bảng xếp hạng kế tiếp sẽ được FIFA công bố vào ngày 11/12/2015./.