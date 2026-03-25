Đối thoại, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo quyền và lợi ích cho đoàn viên, thanh niên

Tại diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận, tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trong tỉnh. Cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nhóm vấn đề: Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế; các phong trào hành động cách mạng; những định hướng chính sách trong đào tạo, tập huấn, hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong thanh niên.

Đồng chí Phạm Thị Hải Yến, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình, trả lời các ý kiến của đoàn viên thanh niên. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

Đoàn viên, thanh niên cũng quan tâm đến những giải pháp đột phá để thực hiện công cuộc chuyển đổi số; những chỉ đạo, định hướng và gợi mở đối với thế hệ trẻ trong công cuộc chuyển đổi số hiện nay... Đồng thời, các đoàn viên, thanh niên kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tham mưu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có giải pháp cụ thể để tiếp tục đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia cấp ủy, đại biểu HĐND; bố trí công tác cho cán bộ Đoàn khi quá tuổi...

Đoàn viên Phạm Thị Thúy Phương (Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn phường Tây Hoa Lư) bày tỏ trăn trở, khi nhận thấy hoạt động đoàn cơ sở còn mang tính hình thức, chưa thực sự thu hút và đáp ứng nhu cầu của thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn, công nhân, thanh niên yếu thế. Đồng thời mong muốn, Tỉnh đoàn có giải pháp đổi mới thực chất nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao sức hút của tổ chức Đoàn, bảo đảm các phong trào thanh niên đi vào chiều sâu và phù hợp hơn với nhu cầu thực tiễn của từng nhóm thanh niên.

Bí thư Đoàn xã Quang Thiện Trần Thị Là chia sẻ, hoạt động đoàn cơ sở gặp khó khăn trong thực hiện “3 chủ động” do cán bộ Đoàn kiêm nhiệm, hạn chế kinh nghiệm và nguồn lực. Trong khi đó, việc triển khai phần mềm quản lý đoàn viên chưa đồng bộ, tổ chức Đoàn - Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa phát triển mạnh, dẫn đến khó tập hợp và phát huy vai trò của thanh niên tại địa phương. Bà Trần Thị Là kiến nghị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có giải pháp tổng thể để nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ Đoàn cơ sở, triển khai hiệu quả “3 chủ động”, đồng thời ứng dụng phần mềm quản lý đoàn viên và phát triển tổ chức Đoàn - Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, nhằm tăng cường vai trò dẫn dắt, tập hợp thanh niên và hiệu quả hoạt động phong trào ở cơ sở.

Đồng chí Trần Ngọc Nam, Bí thư Tỉnh đoàn trực tiếp trả lời các ý kiến của đoàn viên thanh niên. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

Tại diễn đàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Bí thư Tỉnh đoàn Trần Ngọc Nam đã trực tiếp trả lời, giải đáp các kiến nghị với tinh thần trao đổi thẳng thắn, cởi mở.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình Trần Ngọc Nam đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện nghiêm túc những vấn đề đã trao đổi, cụ thể hóa kiến nghị chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi thành cơ chế, chính sách, thống nhất giải quyết kịp thời, triệt để. Đặc biệt trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tham mưu các giải pháp cụ thể để tiếp tục đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031; đề xuất phương án bố trí công tác khác cho cán bộ Đoàn khi quá tuổi tham gia công tác Đoàn và cán bộ Đoàn cấp xã dôi dư sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã.

Tại diễn đàn, tọa đàm “Hiến kế, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn” được diễn ra. Đây là dịp để các đoàn viên, thanh niên đóng góp những sáng kiến, giải pháp cụ thể, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.