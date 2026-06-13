Đối thoại quan chức cấp cao Việt Nam - Australia lần thứ hai

Thứ trưởng Michelle Chan cảm ơn Bộ Ngoại giao Việt Nam về sự đón tiếp chu đáo và trọng thị; bày tỏ vui mừng lần đầu tiên tham dự và chúc mừng Việt Nam một lần nữa tổ chức thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN; cho rằng đây là minh chứng sinh động cho vai trò quan trọng của Việt Nam trong kết nối các nhà lãnh đạo và học giả khu vực để thảo luận về tầm nhìn cho ASEAN và khu vực. Thứ trưởng nhấn mạnh Australia là đối tác bền chặt và tin cậy của Việt Nam và mong muốn thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực.



Hai bên đã trao đổi về các lĩnh vực hợp tác song phương, rà soát việc triển khai Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia giai đoạn 2024 -2027 và hài lòng nhận thấy, quan hệ Việt Nam - Australia tiếp tục phát triển vững chắc và hiệu quả, tin cậy chính trị không ngừng được củng cố và tăng cường thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao cũng như tham vấn đa dạng giữa các cơ quan, bộ, ban, ngành, địa phương.



Hai bên đánh giá cao việc 96% các mục hợp tác trong Chương trình hành động triển khai Đối tác Chiến lược Toàn diện đã hoàn tất hoặc đang triển khai đúng tiến độ. Quan hệ thương mại - đầu tư ngày càng hiệu quả với kim ngạch thương mại năm 2025 đạt trên 14 tỷ USD; hai bên tổ chức thành công hoạt động “Gặp gỡ Australia 2026” lần đầu tiên trong tháng 5/2026 với sự hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao và Austrade.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường và Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Michelle Chan cùng đoàn đại biểu hai nước. Ảnh: TTXVN phát

Australia tiếp tục là một trong những đối tác phát triển lớn nhất của Việt Nam với giá trị hỗ trợ trung bình hằng năm hơn 96 triệu AUD dành cho các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, nâng cao năng lực khu vực tư nhân, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động trao đổi cấp cao sắp tới, đồng thời thúc đẩy các biện pháp đột phá để khai thác tốt hơn nữa các tiềm năng, lợi thế của hai nước, đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu chiến lược, trong đó có hợp tác về quốc phòng-an ninh, thương mại-đầu tư, khoa học-công nghệ và giao lưu nhân dân.

Trong bối cảnh kinh tế khu vực và toàn cầu có nhiều biến động và thách thức, hai bên nhấn mạnh nhu cầu hợp tác để củng cố tự cường, tự chủ về kinh tế, khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ và khoáng sản chiến lược. Việt Nam hoan nghênh Australia triển khai mạnh mẽ Chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040, trong đó Việt Nam là một trong những đối tác then chốt; hoan nghênh Australia mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực như tài chính xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh triển khai Chiến lược tăng cường kết nối kinh tế và xem xét đẩy mạnh hơn nữa kết nối về công nghệ giữa hai nước.

Hai bên chia sẻ đánh giá về tình hình thế giới và khu vực; nhận định tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều thách thức an ninh và chiến lược, tác động nhiều mặt đến môi trường phát triển của các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam và Australia. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, thúc đẩy đối thoại, củng cố lòng tin và thượng tôn pháp luật, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, góp phần tích cực vào việc xây dựng khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững và bao trùm.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS)/.