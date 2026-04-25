Đối thoại năm 2026 của Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động: Đổi mới tư duy xây dựng và thực thi chính sách

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương, Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động phát biểu khai mạc. Ảnh: Chu Thanh Vân - TTXVN

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương, Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động cho biết, qua các kỳ đối thoại gần đây, đặc biệt là năm 2025, cho thấy đối thoại ngày càng đi vào thực chất, nhiều ý kiến đã được tiếp thu, xử lý; hệ thống chính sách, pháp luật tiếp tục được hoàn thiện; công tác quản lý nhà nước được tăng cường. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn còn những tồn tại như: quy định còn chồng chéo, thủ tục hành chính còn phức tạp, một số chính sách chưa thực sự đi vào cuộc sống, đặc biệt đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu vực lao động phi chính thức.Trong bối cảnh hiện nay, Bộ Chính trị đã ban hành các nghị quyết mang tính định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Các nghị quyết đã xác lập những trục phát triển rất rõ: thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng; đổi mới căn bản công tác xây dựng và thi hành pháp luật, khắc phục tình trạng các quy định còn chồng chéo, phức tạp; đồng thời phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.Những định hướng này đặt ra yêu cầu rất rõ đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước, trong đó có lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động: đó là phải đổi mới tư duy xây dựng và thực thi chính sách, chuyển từ quản lý hành chính sang phục vụ, kiến tạo; từ quy định nặng về hình thức sang bảo đảm tính khả thi; từ phương thức truyền thống sang ứng dụng công nghệ, dữ liệu trong quản lý và phòng ngừa rủi ro. Trong bối cảnh hội nhập, các tiêu chuẩn về điều kiện lao động cũng cần được tiếp cận theo hướng tiệm cận với thông lệ quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.Bên cạnh đó, công tác an toàn, vệ sinh lao động còn được đặt trong yêu cầu xuyên suốt của Chỉ thị số 31-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 209/NQ-CP để triển khai thực hiện Chỉ thị này, cụ thể hóa các nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế, tăng cường thanh tra, kiểm tra và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động.Nêu các mục tiêu trọng tâm của đối thoại, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương cho biết, qua sự kiện này nhằm lắng nghe, làm rõ các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; tiếp nhận ý kiến góp ý để tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật; thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các bên liên quan trong công tác an toàn, vệ sinh lao động. Ông đề nghị các đại biểu trao đổi thẳng thắn, tập trung vào các vấn đề thực tiễn, có tính khả thi cao, góp phần nâng cao chất lượng chính sách và hiệu quả tổ chức thực hiện trong thời gian tới.Báo cáo kết quả triển khai Đối thoại định kỳ năm 2025 và tổng hợp ý kiến gửi đến Hội đồng năm 2026, ông Bùi Đức Nhưỡng, Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) thông tin, sau đối thoại định kỳ năm 2025, các Bộ: Nội vụ, Y tế, Công Thương, Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ đã trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.Để chuẩn bị cho buổi Đối thoại định kỳ năm 2026, Bộ Nội vụ - Cơ quan thường trực của Hội đồng đã tổng hợp 5 nhóm ý kiến của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động. Các nhóm ý kiến tập trung vào nội dung quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động; quản lý công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; chế độ, chính sách an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; khai báo, điều tra tai nạn lao động; quan trắc môi trường lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động.Bà Trần Kim Thoa, Ủy viên Ban Thường vụ Hội An toàn vệ sinh lao động Việt Nam, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn và đào tạo ISO Solutions chia sẻ, qua 10 năm thực thi, Luật An toàn vệ sinh lao động đã mang lại nhiều thay đổi cho các doanh nghiệp trong công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Tuy nhiên, luật cũng đã bộc lộ những bất cập về quản lý công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Chẳng hạn như quy định về đối tượng, nội dung, chương trình và thời gian huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động còn chưa phù hợp với thực tiễn; việc phân nhóm đối tượng huấn luyện trong một số trường hợp chưa rõ ràng, gây khó khăn trong quá trình áp dụng. Tổ chức thực hiện, công tác huấn luyện tại doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong việc bố trí thời gian, nhân lực tham gia; việc tổ chức huấn luyện định kỳ còn mang tính hình thức, chưa gắn với điều kiện làm việc thực tế. Chi phí và điều kiện triển khai, chi phí huấn luyện còn cao; việc thuê đơn vị huấn luyện bên ngoài phát sinh nhiều chi phí… Bà mong muốn sớm sửa đổi luật và quy định doanh nghiệp có quyền tự tổ chức huấn luyện trong thời gian tới.Với chủ đề Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026 là “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”, bà Thoa mong rằng việc chuyển đổi số có tác động đến quản lý các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, quản lý huấn luyện, ứng dụng chuyển đổi số vào công tác an toàn để nâng cao hiệu quả.Đại diện Sở Nội vụ Quảng Ninh đề nghị tăng cường phân cấp và giao quyền cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, bởi các đơn vị đã đầu tư dây chuyền công nghệ sẽ nắm rất rõ về điều kiện kỹ thuật, mối nguy hiểm của dây chuyền đó và sẽ huấn luyện sâu hơn một đơn vị có chức năng huấn luyện.Tại buổi đối thoại, đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Công Thương đã giải đáp các ý kiến vướng mắc, đề xuất của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp./.