Đối thoại lý luận lần thứ 10 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD)

Hoan nghênh Đoàn đại biểu SPD sang thăm Việt Nam và dự Đối thoại, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam hết sức coi trọng việc trao đổi lý luận, chính sách với các chính đảng có ảnh hưởng trên thế giới, trong đó có SPD.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh chủ đề và nội dung đối thoại lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam đang hoàn thiện các văn kiện, chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; giúp nhận diện bản chất của những thay đổi của bối cảnh chính trị, an ninh và văn minh nhân loại, góp phần xác định các ưu tiên chiến lược, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức để phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thông tin tới phía bạn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua, những định hướng lớn và quyết sách chiến lược mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành và quyết tâm thực hiện để đạt được mục tiêu 100 năm kỷ niệm thành lập đảng và 100 năm kỷ niệm thành lập nước, quyết tâm đạt mức tăng trưởng 8% trong năm 2025, phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Đồng chí nhấn mạnh, Việt Nam chủ trương phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi năng lượng, lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể và là động lực của phát triển.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Đảng và Nhà nước Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Đồng chí bày tỏ tin tưởng rằng, Đối thoại lý luận lần thứ 10 sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai Đảng, đồng thời thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Đức phát triển toàn diện, thực chất, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp đoàn Đảng Dân chủ xã hội Đức (SPD). Ảnh: Phương Hoa - TTXVN Phát biểu tại buổi tiếp, ông Achim Post bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu của phía Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Ông khẳng định, SPD coi trọng mối quan hệ hợp tác lý luận với Đảng Cộng sản Việt Nam, coi đây là một trong những cơ chế đối thoại quan trọng, giúp hai Đảng chia sẻ kinh nghiệm trong hoạch định chính sách, phát triển bền vững, công bằng xã hội và ứng phó với các thách thức toàn cầu, góp phần khai thác các dư địa, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa hai nước. Cùng ngày, Đối thoại lý luận lần thứ 10 giữa hai đảng đã được tổ chức tại Hà Nội dưới sự đồng chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và ông Achim Post. Chủ đề trọng tâm của Đối thoại lần này là: "Quan điểm của hai Đảng về cục diện chính trị thế giới; trật tự kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại trong bối cảnh mới: Những vấn đề đặt ra và định hướng chiến lược." Tại Đối thoại, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ quan điểm về những biến chuyển của trật tự thế giới, thách thức an ninh phi truyền thống, chiến tranh thương mại và trật tự kinh tế toàn cầu, cùng vai trò của các đảng chính trị trong bối cảnh biến đổi toàn cầu hiện nay. Hai bên cùng nhất trí cho rằng, trong bối cảnh thế giới đang đứng trước nhiều rủi ro và cơ hội đan xen, hợp tác quốc tế, đối thoại chính trị và chia sẻ lý luận là cơ sở quan trọng để thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững; khẳng định Đối thoại lần này là bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa SPD và Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.

Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, Đoàn SPD đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch, đến chào Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh mẫn, làm việc với một số bộ, ngành Việt Nam và tìm hiểu thực tiễn triển khai các chính sách chuyển đổi năng lượng, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo. Trước đó, đoàn đã thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, có cuộc trao đổi với lãnh đạo Thành ủy và có một số hoạt động ý nghĩa tại thành phố./.