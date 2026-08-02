Đối thoại hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động

Hội nghị ghi nhận 23 ý kiến của cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động về những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống và việc làm. Các kiến nghị tập trung vào việc tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi; mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội; nâng cao chất lượng bữa ăn ca; cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời tăng cường đối thoại giữa doanh nghiệp và người lao động. Nhiều đại biểu đề nghị tỉnh tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng các khu công nghiệp, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường có mật độ công nhân đi lại lớn; bổ sung thiết chế phục vụ người lao động như nhà ở, nhà trẻ, khu sinh hoạt văn hóa, thể thao. Một số ý kiến kiến nghị tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho công nhân; quan tâm tạo nguồn, phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu kết nạp Đảng, nhất là trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), góp phần xây dựng đội ngũ công nhân có bản lĩnh chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh Trần Văn Hà giải đáp kiến nghị, thắc mắc của đoàn viên, người lao động về chính sách việc làm. Ảnh: Đồng Thúy- TTXVN Đại diện Công đoàn xã Xuân Cẩm kiến nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm đầu tư đồng bộ các thiết chế phục vụ người lao động, nhất là nhà ở xã hội, nhà trẻ và các công trình văn hóa, thể thao tại khu vực tập trung đông công nhân; tăng cường kiểm tra chất lượng bữa ăn ca tại các doanh nghiệp, bảo đảm dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, góp phần chăm lo sức khỏe, tái tạo sức lao động và nâng cao năng suất làm việc.



Một nội dung được nhiều đoàn viên quan tâm là chính sách nhà ở xã hội và thời giờ làm việc. Bà Nguyễn Thị Phương, Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Synergy Hanil Việt Nam (Khu công nghiệp Thuận Thành II), cho biết việc tiếp cận nhà ở xã hội vẫn gặp khó khăn do thủ tục và điều kiện vay vốn. Bà kiến nghị các cấp, ngành tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, mở rộng đối tượng thụ hưởng, tăng nguồn cung nhà ở xã hội và có thêm các gói tín dụng ưu đãi phù hợp với khả năng tài chính của người lao động. Tổ chức công đoàn tiếp tục kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giảm thời giờ làm việc theo lộ trình phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giữ chân người lao động.

Ý kiến của đoàn viên, người lao động đã được lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp trao đổi, giải đáp và làm rõ.



Về kiến nghị tăng hoặc giảm thời giờ làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh Trần Văn Hà nêu rõ việc tổ chức làm thêm giờ phải tuân thủ quy định của pháp luật, trên cơ sở tự nguyện của người lao động và không được lạm dụng để bù đắp thiếu hụt lao động. Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy nhiều vụ tai nạn lao động có nguyên nhân từ tình trạng làm việc với cường độ cao trong thời gian kéo dài. Vì vậy, giải pháp căn cơ là nâng cao năng suất lao động, cải thiện tiền lương, phúc lợi và điều kiện làm việc thay vì kéo dài thời gian làm việc. Bộ luật Lao động hiện hành khuyến khích doanh nghiệp áp dụng tuần làm việc 40 giờ phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh; các cấp công đoàn tiếp tục phát huy vai trò thương lượng tập thể nhằm bổ sung các quyền lợi có lợi hơn cho người lao động. Sở sẽ tiếp tục phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong 7 tháng đầu của năm 2026, Sở đã kiểm tra hơn 60 doanh nghiệp, xử phạt trên 30 doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng do vi phạm các quy định về thời gian làm việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn, vệ sinh lao động.