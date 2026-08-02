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Đối thoại hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động
Hội nghị ghi nhận 23 ý kiến của cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động về những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống và việc làm. Các kiến nghị tập trung vào việc tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi; mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội; nâng cao chất lượng bữa ăn ca; cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời tăng cường đối thoại giữa doanh nghiệp và người lao động. Nhiều đại biểu đề nghị tỉnh tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng các khu công nghiệp, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường có mật độ công nhân đi lại lớn; bổ sung thiết chế phục vụ người lao động như nhà ở, nhà trẻ, khu sinh hoạt văn hóa, thể thao. Một số ý kiến kiến nghị tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho công nhân; quan tâm tạo nguồn, phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu kết nạp Đảng, nhất là trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), góp phần xây dựng đội ngũ công nhân có bản lĩnh chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Một nội dung được nhiều đoàn viên quan tâm là chính sách nhà ở xã hội và thời giờ làm việc. Bà Nguyễn Thị Phương, Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Synergy Hanil Việt Nam (Khu công nghiệp Thuận Thành II), cho biết việc tiếp cận nhà ở xã hội vẫn gặp khó khăn do thủ tục và điều kiện vay vốn. Bà kiến nghị các cấp, ngành tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, mở rộng đối tượng thụ hưởng, tăng nguồn cung nhà ở xã hội và có thêm các gói tín dụng ưu đãi phù hợp với khả năng tài chính của người lao động. Tổ chức công đoàn tiếp tục kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giảm thời giờ làm việc theo lộ trình phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giữ chân người lao động.
Ý kiến của đoàn viên, người lao động đã được lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp trao đổi, giải đáp và làm rõ.
Về kiến nghị tăng hoặc giảm thời giờ làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh Trần Văn Hà nêu rõ việc tổ chức làm thêm giờ phải tuân thủ quy định của pháp luật, trên cơ sở tự nguyện của người lao động và không được lạm dụng để bù đắp thiếu hụt lao động. Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy nhiều vụ tai nạn lao động có nguyên nhân từ tình trạng làm việc với cường độ cao trong thời gian kéo dài. Vì vậy, giải pháp căn cơ là nâng cao năng suất lao động, cải thiện tiền lương, phúc lợi và điều kiện làm việc thay vì kéo dài thời gian làm việc. Bộ luật Lao động hiện hành khuyến khích doanh nghiệp áp dụng tuần làm việc 40 giờ phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh; các cấp công đoàn tiếp tục phát huy vai trò thương lượng tập thể nhằm bổ sung các quyền lợi có lợi hơn cho người lao động. Sở sẽ tiếp tục phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong 7 tháng đầu của năm 2026, Sở đã kiểm tra hơn 60 doanh nghiệp, xử phạt trên 30 doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng do vi phạm các quy định về thời gian làm việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn, vệ sinh lao động.
Liên quan đến hạ tầng khu công nghiệp, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nguyễn Như Long thông tin, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ các dự án mở rộng hạ tầng giao thông, xây dựng các tuyến đường, cầu kết nối giữa các khu công nghiệp, tăng cường phân luồng, điều tiết giao thông tại các khu vực thường xuyên ùn tắc. Ban Quản lý cũng phối hợp với các doanh nghiệp sử dụng đông lao động điều chỉnh thời gian vào ca, tan ca nhằm giảm áp lực giao thông trong giờ cao điểm. Tỉnh đang triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người lao động. Thông tin về đối tượng, điều kiện và các dự án đủ điều kiện mở bán, cho thuê được công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan chức năng để người lao động thuận lợi tiếp cận.
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục phối hợp rà soát, khắc phục bất cập về hạ tầng giao thông. Qua tuần tra, kiểm soát, người lao động tại các khu công nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ khá cao trong các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Vì vậy, cùng với việc tăng cường phân luồng, điều tiết giao thông và xử lý nghiêm hành vi vi phạm, các doanh nghiệp và tổ chức công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông cho người lao động; lồng ghép nội dung bảo đảm an toàn giao thông vào các hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt tại doanh nghiệp, khuyến khích người lao động kịp thời phản ánh những bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông để cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xử lý.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh Thạch Văn Chung cho biết, toàn bộ nội dung trả lời, giải đáp các kiến nghị tại hội nghị sẽ được tổng hợp, công khai trên Cổng thông tin điện tử của Liên đoàn Lao động tỉnh để đoàn viên, người lao động theo dõi, giám sát và thuận tiện tra cứu. Đơn vị duy trì các kênh tiếp nhận ý kiến, tăng cường đối thoại với đoàn viên, người lao động nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.
Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh trao tặng 100 suất quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo./.