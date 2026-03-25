Đối thoại hải quan – doanh nghiệp: Tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu

Theo đại diện Hải quan Khu công nghiệp Trảng Bàng, ngay từ đầu năm 2026, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều quy định pháp luật mới liên quan trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu. Trong đó, đáng chú ý là Luật Hóa chất số 69/2025/QH15 cùng các nghị định hướng dẫn thi hành; Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Cán bộ Hải quan Khu công nghiệp Trảng Bàng hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục, giải đáp vướng mắc liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Việc triển khai, phổ biến kịp thời các quy định mới được đánh giá là hết sức cần thiết trong bối cảnh hoạt động thương mại quốc tế ngày càng biến động, yêu cầu tuân thủ pháp luật ngày càng cao. Thông qua hội nghị, cơ quan hải quan không chỉ giúp doanh nghiệp cập nhật thông tin mà còn hướng dẫn cụ thể cách áp dụng các quy định trong thực tiễn, từ đó hạn chế rủi ro, sai sót trong quá trình làm thủ tục.

Tại hội nghị, nhiều nội dung thiết thực đã được trao đổi, giải đáp như: hướng dẫn nhập khẩu bông thô phục vụ sản xuất; quy định về chuyển mục đích sử dụng nguyên vật liệu tồn kho; thủ tục chuyển nhượng nguyên liệu cho đối tác; quy trình nhập khẩu hàng hóa theo quy định mới… Các câu hỏi đều được cán bộ hải quan giải thích cụ thể, sát thực tế, giúp doanh nghiệp dễ dàng áp dụng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Phúc, Phó Đội trưởng Hải quan Khu công nghiệp Trảng Bàng nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, cùng với yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số ngày càng cao, ngành hải quan luôn xác định doanh nghiệp là đối tác đồng hành, là trung tâm của quá trình cải cách, hiện đại hóa.

Theo ông Phúc, việc tổ chức đối thoại định kỳ là kênh quan trọng để cơ quan hải quan tiếp nhận phản ánh từ thực tiễn, từ đó kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. "Chúng tôi mong muốn thông qua hội nghị sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời giải đáp, làm rõ những vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục, qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu, nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật", ông Phúc cho biết.

Theo bà Thạnh Thị Bích Chiêu, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cao su Thời Ích (Khu công nghiệp Trảng Bàng), sau khi Luật Hóa chất số 69/2025/QH15 có hiệu lực, Chính phủ đã ban hành các nghị định hướng dẫn, trong đó quy định rõ các trường hợp phải khai báo hóa chất, công bố hóa chất hoặc xin giấy phép nhập khẩu.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực tế, doanh nghiệp gặp khó khăn khi một số loại hóa chất đồng thời thuộc nhiều tiêu chí quản lý khác nhau. Cụ thể, có những hóa chất vừa thuộc danh mục phải khai báo theo mã HS (chương 28, 29), vừa thuộc danh mục phải xin giấy phép hoặc công bố theo quy định tại các phụ lục của nghị định hướng dẫn. Điều này khiến doanh nghiệp lúng túng trong việc xác định quy trình thực hiện, không rõ có phải thực hiện đồng thời nhiều thủ tục hay không.

Trước vấn đề này, đại diện hải quan đã giải thích rõ nguyên tắc áp dụng, nhấn mạnh việc doanh nghiệp cần căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để xác định nghĩa vụ pháp lý tương ứng. Đồng thời, cơ quan hải quan cũng lưu ý doanh nghiệp cần tuân thủ đầy đủ quy định về khai báo, bởi nếu không thực hiện đúng sẽ bị xử phạt theo quy định hiện hành.

Không khí đối thoại tại hội nghị diễn ra thẳng thắn, cởi mở, với tinh thần xây dựng. Các câu hỏi của doanh nghiệp đều được giải đáp trực tiếp, rõ ràng, giúp tháo gỡ nhiều vướng mắc tồn tại trong thời gian qua. Nhiều doanh nghiệp đánh giá cao sự chủ động, cầu thị của cơ quan hải quan trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp.

Cán bộ Hải quan trao đổi, giải đáp trực tiếp các câu hỏi của doanh nghiệp về quy định thủ tục hải quan và chính sách thuế. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Theo đánh giá của Hải quan Khu công nghiệp Trảng Bàng, để tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp, thời gian qua, Hải quan Khu công nghiệp Trảng Bàng đã xây dựng và duy trì các kênh thông tin trực tuyến như nhóm zalo "Hải quan – Doanh nghiệp", nhóm hỗ trợ nộp báo cáo quyết toán và nhóm hướng dẫn thực hiện danh mục miễn thuế. Thông qua các kênh này, các văn bản pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ được cập nhật kịp thời, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin.

Đại diện cơ quan hải quan cho biết, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý mà còn nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong quản lý. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của ngành hải quan.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Minh Phúc đánh giá cao sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng hải quan trong thời gian tới, từ đó không chỉ giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch.

"Chúng tôi mong rằng các doanh nghiệp sẽ tiếp tục quan tâm, theo dõi các thông tin được cập nhật qua các kênh chính thức của hải quan, chủ động thực hiện đúng quy định. Ngành hải quan luôn sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành để tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu", ông Phúc nhấn mạnh.

Hội nghị đối thoại lần này tiếp tục khẳng định vai trò của ngành hải quan trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng./.