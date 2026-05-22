Đối thoại để “gỡ vướng” cho chính quyền cấp xã

Ông Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Tại hội nghị, Tỉnh ủy Khánh Hòa tiếp nhận 210 ý kiến, kiến nghị đề xuất theo các nhóm vấn đề: Cơ chế vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ; chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp xã; cải cách hành chính, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; kinh phí thực hiện nhiệm vụ ở cấp xã; thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề khác. Nhìn chung, các ý kiến phản ánh đúng những vấn đề khó, vướng ở cơ sở hiện nay, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã.

Đại diện Đảng ủy phường Nam Nha Trang nêu ý kiến, hiện nay số lượng cán bộ, công chức, viên chức được bố trí chưa hợp lý dẫn đến quá tải công việc. Vì vậy những địa phương có quy mô dân số đông, địa bàn rộng, hoạt động kinh tế - xã hội phát triển cần phải ưu tiên nguồn nhân lực. Một bất cập hiện nay là cán bộ phụ trách mảng y tế nhưng chưa có chuyên môn chuyên sâu nên khó khăn cho công tác…

Các địa phương cũng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa quy định số lượng phòng chuyên môn đối với cấp xã theo Nghị định số 370/2025/NĐ-CP của Chính phủ; sớm giao biên chế năm 2026 cấp xã; triển khai thực hiện vị trí việc làm, tổ chức tuyển dụng,…

Đối với công tác tuyển dụng công chức, ông Võ Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Anh Dũng phản ánh một số vướng mắc khi vận dụng Nghị định số 170/2025/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; đồng thời đề nghị các cơ quan chuyên môn hướng dẫn rõ đối với những trường hợp cán bộ bán chuyên trách được xem xét xét tuyển vào vị trí công chức cấp xã.

Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và hợp nhất tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành quyết định giao biên chế cán bộ, công chức, viên chức khối chính quyền địa phương năm 2025 là 4.509 biên chế (bao gồm công chức hiện có tại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã).

Ông Võ Chí Vương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương đã ban hành kế hoạch tuyển dụng 417 biên chế công chức. Việc tổ chức thi tuyển sẽ sớm thực hiện trong tháng 7/2026 và công bố kết quả trong thời gian ngắn nhất. Các vị trí cần thiết sẽ được ưu tiên như: công nghệ thông tin, đất đai, xây dựng… Sau khi tuyển dụng, Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy xác định việc giao biên chế phù hợp với quy mô phát triển của từng địa phương và không “cào bằng”.

Để lựa chọn được những công chức có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng đề nghị các địa phương tăng cường công tác thông tin để “mở rộng” nguồn dự tuyển, tăng tính cạnh tranh và lựa chọn.

Sau một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng ổn định. Chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan được các định rõ ràng hơn, giảm chồng chéo. Việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân được thông suốt.

Với những khó khăn, bất cập được nêu lên tại đối thoại, ông Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị các cơ quan chuyên môn của tỉnh khẩn trương tháo gỡ, không để kéo dài. Những ý kiến vượt thẩm quyền sẽ tổng hợp, kiến nghị Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chia sẻ với những áp lực mà chính quyền cấp xã đang gặp phải và yêu cầu các địa phương phải tăng cường trao đổi thông tin với các cơ quan chuyên môn để có hướng dẫn, hỗ trợ. Bản thân mỗi công chức, viên chức cần nỗ lực vượt khó để cùng Đảng bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra./.