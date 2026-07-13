Đối thoại để giải quyết việc dân

*Chung tay vun đắp đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp

Một năm qua vào ngày thứ Sáu hằng tuần, trên nhiều tuyến phố của phường Mỹ Hào, việc cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người dân cùng vệ sinh môi trường đã trở nên quen thuộc. Không phân biệt tuổi tác hay nghề nghiệp, mọi người cùng chung tay quét dọn, thu gom rác thải, bóc xóa quảng cáo sai quy định, cắt tỉa cây xanh và chỉnh trang các khu vực công cộng.

Đây là hiệu quả từ phong trào “Ngày thứ Sáu vì Mỹ Hào sáng - xanh - sạch - đẹp” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường phát động, đồng thời là một trong những phần việc đầu tiên được địa phương triển khai sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, góp phần cụ thể hóa phương châm “gần dân, sát dân, hiểu dân, vì nhân dân phục vụ”.

"Ngày thứ Sáu vì Mỹ Hào sáng - xanh - sạch - đẹp" đã trở thành nếp sinh hoạt cộng đồng ý nghĩa tại phường Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Thu Hoài – TTXVN

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Mỹ Hào Lương Khắc Hảo cho biết, trước đây tình trạng vệ sinh môi trường tại một số khu vực trong phường còn chưa đảm bảo. Các khu dân cư, chợ dân sinh, vỉa hè, tuyến đường trong tổ dân phố và nhiều điểm công cộng tồn tại tình trạng rác thải sinh hoạt chưa được thu gom triệt để; việc đổ rác không đúng giờ, không đúng nơi quy định diễn ra phổ biến. Bên cạnh đó, tình trạng quảng cáo, rao vặt dán bừa bãi làm mất mỹ quan đô thị, đặc biệt tại các cột điện, tường rào, khu vực công cộng. Trong bối cảnh đó, tháng 7/2025, ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Thường trực Đảng ủy phường giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường triển khai hoạt động “Ngày thứ Sáu vì Mỹ Hào sáng - xanh - sạch - đẹp” với mục tiêu xây dựng nếp sống văn minh, thay đổi hành vi, nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, xây dựng địa phương ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, xứng tầm là trung tâm phát triển đô thị.

Bà Tạ Thị Phúc (Tổ dân phố Dâu, phường Mỹ Hào) cho biết, trước đây việc tổng vệ sinh chỉ được thực hiện theo từng đợt nên nhiều nơi nhanh chóng tái diễn tình trạng mất vệ sinh. Nay cứ đến chiều thứ Sáu hằng tuần, người dân lại chủ động tham gia cùng khu dân cư. “Làm thường xuyên nên đường phố lúc nào cũng sạch sẽ, ai cũng có ý thức giữ gìn hơn trước", bà Phúc chia sẻ.

Còn với ông Nguyễn Văn Lịch (tổ dân phố Dâu, phường Mỹ Hào), sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên là yếu tố tạo nên sức lan tỏa của phong trào. Khi cán bộ đi đầu, người dân cũng tích cực hưởng ứng, biến việc dọn vệ sinh thành hoạt động chung của cả cộng đồng.

Bà Hoàng Thị Thanh Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Mỹ Hào cho biết, sau một năm triển khai, mô hình “Ngày thứ Sáu vì Mỹ Hào sáng - xanh - sạch - đẹp” đã mang lại những chuyển biến tích cực với diện mạo đô thị ngày càng khang trang, nhận thức của người dân về trách nhiệm giữ gìn môi trường sống được nâng cao. Đến nay, toàn phường đã tổ chức 46 đợt ra quân với hơn 138.000 lượt người tham gia, vệ sinh hơn 4.450 điểm công cộng; thu gom khoảng 5.500 tấn rác thải; bóc gỡ trên 13.600 tờ rơi, quảng cáo sai quy định và cắt tỉa, chăm sóc hơn 10.000 cây xanh. Bên cạnh đó, toàn phường có gần 14.300 hộ gia đình tự nguyện ký cam kết bảo vệ môi trường, góp phần hình thành nếp sống văn minh ngay từ mỗi khu dân cư.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Mỹ Hào, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả phong trào theo hướng thiết thực, bền vững hơn, lấy người dân làm chủ thể, khu dân cư là địa bàn trọng tâm, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, nhân rộng các mô hình, cách làm hay để phong trào tiếp tục lan tỏa sâu rộng.

* Uống trà nghe dân nói

Tại xã Vũ Thư, sự gần gũi giữa chính quyền và người dân được thể hiện qua mô hình "Đại biểu HĐND - Uống trà nghe dân nói" triển khai từ tháng 5/2026. Thay vì tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri trong hội trường theo cách truyền thống, đại biểu HĐND xã xuống tận thôn, xóm, gặp gỡ nhân dân tại khu, tổ dân cư hoặc nhà dân trong không gian gần gũi, giản dị để không còn khoảng cách giữa người dân và cán bộ cơ sở.

Theo Kế hoạch số 02-KH/TTHĐND của HĐND xã Vũ Thư, mô hình “Đại biểu HĐND - Uống trà nghe dân nói” được tổ chức định kỳ mỗi tháng một lần và mỗi đại biểu HĐND phải tham dự ít nhất 6 cuộc/năm. Nội dung các buổi “Uống trà nghe dân nói” tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết của HĐND xã, cải cách hành chính, quản lý đất đai, môi trường, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng, an sinh xã hội và những vấn đề dân sinh bức xúc phát sinh từ cơ sở… Hiệu quả của mô hình là thước đo trách nhiệm của từng đại biểu HĐND thông qua những việc làm cụ thể, sự cam kết trước cử tri và hiệu quả giải quyết các vấn đề từ cơ sở.

Bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vũ Thư cho biết, để tránh tình trạng “nghe rồi để đó”, Thường trực HĐND xã quy định rõ quy trình 5 bước: Tiếp nhận ý kiến; phân loại; tổng hợp chuyển xử lý; theo dõi, giám sát; phản hồi kết quả. Thường trực HĐND xã sẽ theo dõi, đôn đốc và đưa vào nội dung chất vấn tại kỳ họp khi cần thiết để bảo đảm các kiến nghị được giải quyết thực chất; đồng thời chỉ đạo toàn diện, công khai kết quả để dân biết và giám sát. UBND xã có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết, trả lời các kiến nghị thuộc thẩm quyền. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức đoàn thể có trách nhiệm tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân tích cực tham gia.

Lãnh đạo xã Vũ Thư lắng nghe và giải quyết tâm tư nguyện vọng của người dân tại chương trình “Đại biểu HĐND - Uống trà nghe dân nói” tổ chức sáng 13/7/2027 tại thôn Hồng Phong. Ảnh: Thu Hoài – TTXVN

Là địa bàn đầu tiên được lựa chọn triển khai mô hình "Đại biểu HĐND - Uống trà nghe dân nói", thôn Trung Hưng cũ (nay là thôn La Uyên, xã Vũ Thư) đã nhanh chóng tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Đảng viên Phạm Thị Thanh chia sẻ, trước đây các buổi tiếp xúc cử tri thường được tổ chức tại hội trường nên nhiều người còn e ngại, ít bày tỏ hết những tâm tư, kiến nghị. Với mô hình mới, khi cuộc gặp gỡ diễn ra ngay tại nhà dân, trong các khu dân cư với không khí thân tình, cởi mở, khoảng cách giữa cán bộ và người dân được xóa nhòa. Người dân mạnh dạn trao đổi những vấn đề còn vướng mắc, còn cán bộ cũng có điều kiện lắng nghe đầy đủ hơn để kịp thời tháo gỡ ngay từ cơ sở. Theo bà Thanh, hiệu quả lớn nhất của mô hình không chỉ là nhiều kiến nghị được giải quyết nhanh chóng, mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh Hưng Yên hiện có 104 xã, phường. Với yêu cầu nhiệm vụ mới, mỗi địa phương có một cách làm riêng nhưng điểm chung đều là hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ, nơi chính quyền không chỉ thực hiện chức năng quản lý mà còn đồng hành cùng người dân giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Những mô hình gần dân, sát dân và xuất phát từ nhu cầu của nhân dân ở Hưng Yên đang góp phần đưa chủ trương đổi mới tổ chức chính quyền địa phương đi vào cuộc sống bằng những kết quả cụ thể, tạo nền tảng để xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và ngày càng gần dân hơn./.