Quang cảnh Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Singapore lần thứ 16. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, năm 2025 chứng kiến dấu mốc lịch sử trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Singapore khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân tới Singapore vào tháng 3/2025. Đây là minh chứng sinh động về quyết tâm chính trị của hai nước trong việc không ngừng củng cố, nâng tầm quan hệ song phương.

Tại đối thoại, hai bên đã cùng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh vai trò quan trọng của ASEAN trong việc định hình và duy trì cấu trúc an ninh khu vực, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các nước thành viên cũng như giữa ASEAN với các đối tác. Về Biển Đông, Thượng tướng khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam là kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển UNCLOS 1982; các cam kết quốc tế, khu vực như Tuyên bố về cách ứng xử trên Biển Đông (DOC), ủng hộ thúc đẩy sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) một cách thực chất, hiệu quả.



Về tiến trình hợp tác ADMM (Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN), ADMM+ (Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Việt Nam đánh giá cao vai trò và những đóng góp thiết thực, hiệu quả của Singapore đối với tiến trình hợp tác của ADMM, ADMM+. Việt Nam cam kết tiếp tục tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các nỗ lực chung của ADMM và ADMM+ vì hòa bình, ổn định của khu vực.



Ghi nhận các kết quả tích cực về hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian qua, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị, thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác tin cậy, toàn diện, thực chất. Trọng tâm là các nội dung: Tăng cường trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; duy trì hiệu quả hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường hợp tác, giao lưu giữa các lực lượng Hải quân, Không quân, Cảnh sát biển hai nước. Hai bên nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác ở một số lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu (như: an ninh mạng, cứu hộ - cứu nạn); tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ quân sự - quốc phòng ASEAN.



Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng cảm ơn phía Singapore đã tiếp nhận các sĩ quan Hải quân, Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam sang công tác tại Trung tâm Chia sẻ thông tin (IFC) của Singapore. Bộ Quốc phòng Việt Nam mời Bộ Quốc phòng Singapore tiếp tục cử sĩ quan tham gia các Khóa đào tạo Tiếng Việt và Khóa quan chức Quốc phòng quốc tế tại Học viện Quốc phòng; hoan nghênh các đoàn Học viện, Nhà trường sang tham quan nghiên cứu tại mỗi nước.



Dịp này, Bộ Quốc phòng Việt Nam trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng Singapore và ông Chan Heng Kee, Thư ký Thường trực tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 dự kiến tổ chức vào năm 2026.



Chia sẻ tại Đối thoại, ông Chan Heng Kee, Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore cho biết rất vinh dự được đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Singapore lần thứ 16 với Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; đồng thời gửi lời chia buồn đến các nạn nhân, gia đình gặp thiệt hại do thiên tai, bão lũ thời gian qua tại Việt Nam. Ông Chan Heng Ki khẳng định Singapore luôn sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông nhấn mạnh, Việt Nam - Singapore có mối quan hệ hợp tác song phương tốt đẹp, ngày càng được củng cố, phát triển; trong đó việc hợp tác quốc phòng là trụ cột. Ông Chan Heng Kee mong muốn, thời gian tới, trên cơ sở kết quả Đối thoại chính sách Quốc phòng lần thứ 16, hai bên tiếp tục phối hợp, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực đã được thống nhất, trọng tâm là hợp tác về Hải quân, đào tạo, an ninh mạng…; qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam và Singapore lên tầm cao mới.

Kết thúc Đối thoại, hai Trưởng đoàn đã ký kết Kế hoạch hợp tác Quốc phòng 3 năm giai đoạn 2025 - 2028, Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo giữa hai Bộ Quốc phòng; chứng kiến Lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa lực lượng Hải quân hai nước./.