Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 9

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Ngài Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Ảnh: Đàm Đình Hoà - Thông tấn quân sự - TTXVN phát

Tại đối thoại, hai bên trao đổi quan điểm về tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm, nhất là những vấn đề an ninh truyền thống và những thách thức phi truyền thống đang nổi lên. Hai bên nhấn mạnh việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, hàng hải, hàng không tại Biển Đông có tầm quan trọng đối với tất cả các quốc gia trên thế giới; đề cao giải quyết bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hoà bình trên cơ sở thượng tôn pháp luật, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) đã ký kết và xúc tiến sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Về hợp tác quốc phòng song phương, hai bên thống nhất đánh giá trên nền tảng quan hệ “Đối tác Chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á”, hợp tác quốc phòng song phương cũng đạt được những bước phát triển vững chắc. Trên cơ sở Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng hướng tới thập niên tiếp theo ký tháng 4/2018 và kết quả Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ 8 (tháng 11/2021), các lĩnh vực hợp tác ngày càng được mở rộng, đi vào chiều sâu và thực chất. Hai bên thống nhất thúc đẩy hơn nữa các nội dung hợp tác, trong đó có tăng cường trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, đẩy mạnh hợp tác công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đào tạo, quân y.../.