Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Thiếu tướng Amir Eshel ký Biên bản làm việc Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Israel lần thứ 2. Ảnh: Hồng Pha – TTXVN phát

Tại Đối thoại, trưởng đoàn hai bên đã tập trung trao đổi về tình hình an ninh quốc tế, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm; đánh giá quan hệ quốc phòng song phương thời gian qua, cũng như đề ra những định hướng, biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng phát triển thiết thực và hiệu quả trong thời gian tới.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá, đại dịch COVID-19 đã tác động sâu sắc trên nhiều lĩnh vực ở phạm vi toàn cầu. Tuy dịch bệnh đã tương đối được kiểm soát, nhưng hậu quả để lại vẫn hết sức nặng nề, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ vui mừng trước thành công của Israel trong công tác phòng, chống dịch; tin tưởng Chính phủ Israel sẽ tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh, khôi phục lại các hoạt động bình thường để phát triển nền kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhận định, tuy hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu hướng chủ đạo trên thế giới, nhưng môi trường an ninh thế giới và một số khu vực đang trải qua những biến động nhanh chóng, mạnh mẽ, khó đoán định. Các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng nổi lên gay gắt. Vấn đề an ninh, an toàn hàng hải, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ đã và đang đặt ra những thách thức đối với hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, Việt Nam luôn mong muốn các nước giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc; đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Hai bên đánh giá cao về quan hệ song phương, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được tăng cường trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật, đào tạo... Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương được hai bên quan tâm, thúc đẩy, nhất là việc phát huy hiệu quả vai trò của cơ chế Đối thoại Chính sách Quốc phòng, hợp tác nghiên cứu, đào tạo, công nghệ quốc phòng, trao đổi đoàn, an ninh mạng, cứu hộ, cứu nạn.

Hai bên thống nhất những nội dung hợp tác thời gian tới tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, đào tạo, khắc phục hậu quả chiến tranh; duy trì quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin giữa Bộ Quốc phòng hai nước...

Thiếu tướng Amir Eshel bày tỏ xúc động khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn; cảm nhận được lịch sử hào hùng, sự mến khách của con người Việt Nam.