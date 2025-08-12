Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 8. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, từ Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 7 (tháng 3/2024) đến nay, hợp tác quốc phòng giữa hai nước được triển khai tích cực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước. Trong đó, nổi bật là hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao đã được duy trì hiệu quả. Hợp tác đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hợp tác quân binh chủng, chia sẻ thông tin, quân y, khắc phục hậu quả chiến tranh, cứu hộ, cứu nạn, công nghiệp quốc phòng... được hai bên quan tâm thúc đẩy.

Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ASEAN - Australia và những nỗ lực của Bộ Quốc phòng Australia trong việc thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng với ASEAN, bao gồm việc tổ chức Đối thoại Quốc phòng cấp cao Australia - ASEAN lần đầu tiên (5/2025); đồng thời đánh giá cao sự tích cực, chủ động của Australia trong các cơ chế đa phương khu vực, nhất là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Thời gian tới, trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã được ký kết giữa Bộ Quốc phòng hai nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, triển khai hiệu quả một số nội dung như: Trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; hợp tác quân binh chủng, quân y, khắc phục hậu quả chiến tranh, công nghiệp quốc phòng, quản lý biên giới; thực hiện hiệu quả Kế hoạch hợp tác 3 năm (2025-2027), triển khai Thỏa thuận Đối tác Gìn giữ hòa bình được ký kết vào cuối tháng 7/2025; phối hợp trong các hoạt động đa phương, nhất là trong khuôn khổ ADMM+.