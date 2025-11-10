Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Ngài Rajesh Kumar Singh, Thư ký Quốc phòng Ấn Độ ký biên bản Đối thoại chính sách Quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 15. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Tại Đối thoại, hai bên đã cùng nhau trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam - Ấn Độ không ngừng được củng cố, phát triển. Đặc biệt, kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2016, hợp tác giữa hai nước ngày càng thực chất và phát huy hiệu quả trên tất cả các trụ cột nhất là về chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh.

Trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã ký kết và chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Bộ Quốc phòng, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ trong thời gian qua được triển khai tích cực, hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, nổi bật như: Trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; các cơ chế đối thoại, tham vấn, giao lưu sĩ quan trẻ; huấn luyện, đào tạo; hợp tác quân, binh chủng; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; công nghiệp quốc phòng...

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển; kiên trì chính sách quốc phòng "bốn không" (không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế).

Việt Nam chủ trương giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS 1982); tuân thủ Tuyên bố về cách ứng xử trên Biển Đông (DOC); xúc tiến sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các Bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.