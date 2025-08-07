Đối thoại Chiến lược Ngoại giao và Quốc phòng (2+2) lần thứ 10 giữa Việt Nam và Australia

Đoàn Việt Nam tham dự Đối thoại Chiến lược Ngoại giao và Quốc phòng (2+2) lần thứ 10 Việt Nam - Australia. Ảnh: TTXVN phát

Tại Đối thoại, hai bên đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Australia, nhất là từ khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2024. Hai bên nhấn mạnh, Việt Nam và Australia có sự tin cậy chiến lược cao và chia sẻ tầm nhìn, quan điểm chung trong nhiều vấn đề khu vực và quốc tế. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh và phức tạp, Việt Nam và Australia nhất trí cần đẩy mạnh trao đổi quan điểm, lập trường và củng cố hơn nữa hợp tác nhằm ứng phó với các thách thức chung, thúc đẩy tiến độ thực hiện các thỏa thuận đã đạt được cũng như thảo luận, tìm kiếm, xây dựng các nội dung hợp tác mới.

Hai bên khẳng định coi trọng quan hệ song phương và đánh giá cao sự phát triển toàn diện, hiệu quả của quan hệ hợp tác song phương trên cả 6 trụ cột chính trị, quốc phòng - an ninh, kinh tế - thương mại, biến đổi khí hậu - năng lượng, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; nhất trí tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác tiếp tục đi vào chiều sâu, đáp ứng lợi ích chung của hai nước.

Hai bên nhất trí cho rằng hợp tác quốc phòng - an ninh là một trụ cột trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia. Hợp tác quốc phòng đang được triển khai toàn diện, bao gồm đối thoại - tham vấn thường xuyên ở các cấp, chia sẻ thông tin, đào tạo, huấn luyện, nâng cao năng lực. Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của Australia trong việc cung cấp các khóa đào tạo về ngôn ngữ và chuyên ngành cho sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng như hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực để tham gia tích cực vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, đặc biệt là cung cấp máy bay vận tải, triển khai lực lượng của Việt Nam tại các phái bộ.

Hai bên chia sẻ nhận định, đánh giá về tình hình thế giới và khu vực thời gian qua và nhất trí cho rằng, trước những biến động nhanh của tình hình, Việt Nam và Australia cần tăng cường chia sẻ đánh giá, dự báo về những vấn đề cần quan tâm nhằm đóng góp tích cực hơn vào duy trì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Hai bên cho rằng, trong bối cảnh nhiều biến động như hiện nay, các nước cần hành xử có trách nhiệm, nỗ lực hợp tác nhằm đóng góp cho việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển, đề cao các nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương, kiềm chế không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các nước. Hai bên khẳng định coi trọng và phát huy vai trò trung tâm của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), tăng cường hợp tác tại các diễn đàn do ASEAN dẫn dắt, thúc đẩy hợp tác tại Tiểu vùng Mekong cũng như trong các vấn đề khu vực cùng quan tâm./.