Đối thoại ASEAN-Anh về phát triển bền vững

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Phó Bí thư thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Chettaphan Maksamphan; Trưởng quan chức cao cấp (SOM) ASEAN Vương quốc Anh Owen Jenkins; Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng đã tham dự và phát biểu tại phiên khai mạc.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan (bên trái) Phạm Việt Hùng tại hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Đại sứ Phạm Việt Hùng đã nhấn mạnh phát triển bền vững là định hướng chiến lược xuyên suốt của ASEAN, được khẳng định trong Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045; đánh giá cao vai trò điều phối tích cực của Thái Lan, cũng như cam kết đồng hành mạnh mẽ của Anh; khẳng định quan hệ đối tác đối thoại ASEAN–Vương quốc Anh, thiết lập năm 2021, đang phát triển năng động và thực chất, hướng tới Kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ với nhiều kết quả hợp tác cụ thể, hiệu quả hơn. Trong vai trò Điều phối viên quan hệ ASEAN-Anh, Việt Nam cam kết thúc đẩy hợp tác trọng tâm trong các lĩnh vực ưu tiên như tài chính xanh, hành động khí hậu, năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bao trùm, trên cơ sở bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN.

Hơn 80 đại biểu đến từ các nước thành viên ASEAN, Anh, Ủy ban Kinh tế - Xã hội châu Á và Thái Bình Dương (ESCAP) và các tổ chức quốc tế liên quan đã tập trung trao đổi các lĩnh vực như kinh tế xanh và tài chính bền vững, y tế công cộng, giáo dục và bình đẳng giới, góp phần định hình định hướng hợp tác ASEAN-Anh trong thời gian tới, đặc biệt trong quá trình xây dựng Kế hoạch Hành động mới giai đoạn 2027–2031./.