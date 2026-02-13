Đổi thay ở vùng căn cứ cách mạng Ninh Thạnh Lợi

Những ngày cuối năm ở Ninh Thạnh Lợi, người người, nhà nhà tất bật thu hoạch tôm càng xanh trong ruộng lúa; đồng thời hối hả thu hoạch lúa ngày đêm.



Năm nay tuy giá tôm, giá lúa không cao nhưng theo lãnh đạo UBND xã Ninh Thạnh Lợi, người dân lại trúng đậm lúa - tôm. Xuân Bính Ngọ năm 2026 tiếp tục là một năm người dân vùng căn cứ cách mạng xã Ninh Thạnh Lợi phấn khởi, chuẩn bị đón Tết tươm tất, đủ đầy. Địa phương có đến 35% hộ dân có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm; tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm trên 68% dân số của xã.

Chị Đoàn Thị Thu Ba (một hộ dân sống trong khu căn cứ Cái Chanh - khu căn cứ Tỉnh ủy) đang sở hữu gần chục ha đất nuôi tôm - lúa. Gia đình chị năm nay trúng tôm - lúa. Cả nhà quây quần bên nhau trong những tà áo mới với gương mặt tươi tắn, rạng ngời cùng chuẩn bị đón Tết.

Ông Huỳnh Thanh Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau, trao tặng quà Tết Bính Ngọ năm 2026 co các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN Chị Thu Ba cho biết, chỉ có người dân đã bao đời gắn bó với cùng đất Ninh Thạnh Lợi này biết mới, để có được ngày hôm nay phải mất rất nhiều mồ hôi, nước mắt và công sức. Tuy nhiên từ sự kiên trì, bền bỉ, những vùng đất lung phèn, hoang hóa dẫn trở thành những ruộng đồng màu mỡ, trồng lúa, nuôi tôm.



Điều làm cho người dân Ninh Thạnh Lợi phấn khởi hơn không chỉ ở kinh tế gia đình ngày càng nâng lên mà đó còn là điều kiện sống, sinh hoạt của ngày càng được cải thiện. Người dân thuận tiện đi lại, vận chuyển hàng hóa nhờ có hệ thống giao thông đường bộ hoàn thiện; đồng thời yên tâm về công tác chăm sóc sức khỏe cũng như học tập của con em. Bởi trên địa bàn đã có trạm y tế khang trang, hệ thống trường lớp được đầu tư đạt chuẩn từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông. Đường giao thông nông thôn ở xã Ninh Thạnh Lợi đều được nhựa hóa, bê tông hóa, nhà cửa hai bên được xây dựng kiến cố khang trang. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN

Khi đời sống khá giả, người dân bắt đầu quan tâm đến các sinh hoạt văn hóa, giao lưu, chăm chút đến vẻ đẹp của đường làng, ngõ xóm; cùng nhau làm đẹp xung quanh nhà, trồng kiểng, trồng mai.

Từ một vùng đất nghèo nàn lạc hậu, Ninh Thạnh Lợi đã có những đổi tay rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội dựa vào đôi bàn tay, khối óc, đồng tâm hiệp lực của Đảng bộ, chính quyền và người dân. Ninh Thạnh Lợi hôm nay không chỉ là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng mà đang trở thành một trong những điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau khi một xã vùng nông thôn lại có tỷ lệ hộ giàu chiếm trên 68%. Đây chính là động lực để xã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, kiện toàn, củng cố, xây dựng bộ máy chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.



Ông Lê Hoàng Phi, Chủ tịch UBND xã Ninh Thạnh Lợi khẳng định, với những gì xã đã và đang triển khai cùng với sự kết nối liên vùng, Ninh Thạnh Lợi hứa hẹn tiếp tục bứt phá trong tương lai gần./.