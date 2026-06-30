Đối tác Hàn Quốc hỗ trợ Tây Ninh phát triển hệ sinh thái UAV

Đoàn Công ty DTONIC VINA (Hàn Quốc) làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Tham dự buổi làm việc có Tổng Giám đốc Công ty DTONIC VINA Jeon Kyung Joo, đại diện Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa VMEX cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh giới thiệu tổng quan về môi trường đầu tư, định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời thông tin về chiến lược xây dựng hệ sinh thái UAV cùng các cơ chế, chính sách và dự án trọng điểm đang được nghiên cứu, triển khai trên địa bàn.

Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác đầu tư quan trọng của Tây Ninh. Trong hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại tỉnh, Hàn Quốc đứng thứ hai về số dự án và thứ tư về tổng vốn đăng ký, với 298 dự án và tổng vốn đầu tư hơn 2,36 tỷ USD. Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc như Lotte Foods, Songwol, CJ Agri, Cobi Logistics và Speed Vina đang hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, logistics và công nghiệp hỗ trợ của địa phương.

Đại diện Công ty DTONIC VINA giới thiệu năng lực, kinh nghiệm và các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực UAV, AI; đồng thời, đề xuất một số nội dung hợp tác đầu tư tại Tây Ninh. Hai bên cũng trao đổi về tiềm năng ứng dụng UAV trong nhiều lĩnh vực như phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics, nông nghiệp thông minh, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, giám sát hạ tầng, cứu hộ cứu nạn và quản lý biên giới.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa đánh giá cao sự quan tâm của Công ty DTONIC VINA đối với định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Tây Ninh, đặc biệt trong các lĩnh vực UAV, AI và công nghệ chiến lược. Lãnh đạo tỉnh khẳng định Tây Ninh luôn hoan nghênh các doanh nghiệp có năng lực, công nghệ tiên tiến đến nghiên cứu, hợp tác và đầu tư.



Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa, Tây Ninh xác định phát triển hệ sinh thái UAV là một trong những định hướng đột phá nhằm thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; gắn với phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics, nông nghiệp thông minh, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, giám sát hạ tầng, cứu hộ, cứu nạn và quản lý biên giới. Việc hợp tác với các doanh nghiệp quốc tế có kinh nghiệm và công nghệ hiện đại sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu này.

Hai bên thống nhất tiếp tục nghiên cứu khả năng hợp tác trên một số lĩnh vực trọng tâm như xây dựng Trung tâm thử nghiệm, đào tạo và sát hạch UAV đạt tiêu chuẩn quốc tế; phát triển nền tảng quản trị dữ liệu bay (UTM), hệ thống quản lý, giám sát hoạt động UAV phục vụ quản lý nhà nước; triển khai các chương trình đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và ứng dụng UAV trong các lĩnh vực ưu tiên; đồng thời, nghiên cứu đầu tư khu liên hợp nghiên cứu, sản xuất, lắp ráp, thử nghiệm và ứng dụng thiết bị bay không người lái tại Tây Ninh.

Để triển khai các nội dung hợp tác, UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối phối hợp với Công ty DTONIC VINA tiếp tục trao đổi thông tin, nghiên cứu các đề xuất hợp tác và tham mưu UBND tỉnh các nội dung cụ thể, bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật và định hướng phát triển của tỉnh. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng các sở, ngành liên quan phối hợp nghiên cứu cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, cung cấp thông tin về quy hoạch, hạ tầng, quỹ đất và các điều kiện cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng đề nghị Công ty DTONIC VINA tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ, sớm xây dựng các đề xuất cụ thể về công nghệ, mô hình đầu tư, nhu cầu hỗ trợ và lộ trình triển khai để các cơ quan chức năng xem xét, phối hợp thực hiện theo quy định./.