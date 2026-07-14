Đội Sông Lam Nghệ An giành cúp vô địch Giải Bóng đá thiếu niên (U13) toàn quốc

Đội Sông Lam Nghệ An xuất sắc giành cúp vô địch Giải Bóng đá thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup 2026. Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN

Vòng chung kết Giải bóng đá thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup 2026 quy tụ 16 đội, chia thành 4 bảng. Bảng A có: Hải Phòng, T&T Nghệ An, Becamex TP Hồ Chí Minh, Học viện bóng đá Trường Tươi Đồng Nai. Bảng B gồm: Hà Nội, Đồng Nai, Đắk Lắk, Bắc Ninh. Bảng C quy tụ các đội: Thể Công - Viettel, Đông Á Thanh Hóa, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh. Bảng D gồm: Công an Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, LPBank Hoàng Anh Gia Lai, Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Thể Công Viettel và Sông Lam Nghệ An đã xuất sắc vượt qua các đối thủ tiến vào trận chung kết.

Kết quả chung cuộc: Sông Lam Nghệ An giành cúp vô địch; giải nhì thuộc về Thể Công Viettel; Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa đồng giải Ba.

Năm 2026 cũng là một dấu mốc rất ý nghĩa khi Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc bước sang mùa giải thứ 30. 30 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và công tác tổ chức của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, sự đồng hành bền bỉ của Công ty Yamaha Motor Việt Nam cùng các địa phương, các trung tâm đào tạo và các câu lạc bộ trên cả nước, giải đấu đã trở thành một trong những sân chơi uy tín và giàu truyền thống nhất của bóng đá trẻ Việt Nam.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Phan Khuê, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhấn mạnh, giải đấu không chỉ là nơi phát hiện và bồi dưỡng nhiều thế hệ cầu thủ tài năng cho các đội tuyển quốc gia, mà còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu thể thao, giáo dục nhân cách, ý chí, tinh thần kỷ luật và khát vọng cống hiến cho hàng vạn thiếu niên Việt Nam. Đó chính là giá trị bền vững để Giải U13 toàn quốc luôn giữ được sức sống và vị thế trong suốt ba thập kỷ qua./.