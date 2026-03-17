Đội ngũ trí thức khoa học góp ý những vấn đề lớn của đất nước

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Diệu Thúy- TTXVN

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, hội thảo là diễn đàn quan trọng để tập hợp, phản ánh trung thực, khách quan ý kiến, kiến nghị của cử tri là trí thức, qua đó cung cấp thêm cơ sở thực tiễn và luận cứ khoa học phục vụ hoạt động của các đại biểu Quốc hội, nhất là các đại biểu mới trúng cử, trong quá trình xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng, hoạch định chính sách và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong thời gian tới.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Linh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến sâu sắc, toàn diện. Trước hết là đánh giá khái quát kết quả Đại hội lần thứ XIV của Đảng; việc triển khai các nghị quyết chiến lược về phát triển kinh tế, văn hóa; công tác chuẩn bị và kết quả bầu cử Quốc hội khóa XVI. Trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, các đại biểu cần chú trọng các vấn đề tội phạm công nghệ cao, an toàn cháy nổ. Cùng với đó là những thách thức về môi trường và biến đổi khí hậu, nhất là tình trạng ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn và ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn.

Nhất trí với Đề cương tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Tiến sĩ Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam cho biết, cử tri trí thức trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc mạnh mẽ của Quốc hội khóa XVI, Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số sẽ thực sự trở thành động lực chính của mô hình tăng trưởng mới, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và bao trùm.

Trên cơ sở đó, Tiến sĩ Trần Đức Lai đề nghị Quốc hội và Chính phủ ưu tiên cao độ cho việc hoàn thiện thể chế, tăng đầu tư chiến lược cho nghiên cứu và phát triển, phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ, bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, để khoa học, công nghệ và chuyển đổi số thực sự phục vụ người dân, doanh nghiệp và sự thịnh vượng lâu dài của quốc gia.

Để triển khai tinh thần của Đại hội lần thứ XIV của Đảng và đáp ứng yêu cầu hội nhập, Tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, Đại biểu quốc hội khóa XI, XII và XIV đề xuất, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI nên đặc biệt tập trung vào một số nhiệm vụ chiến lược như: Xác định chương trình lập pháp chiến lược cho cả nhiệm kỳ; quyết định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới, hoàn thiện thể chế hội nhập kinh tế quốc tế thế hệ mới; tăng cường giám sát tối cao đối với các chương trình chiến lược quốc gia; quyết định các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn mới; hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; củng cố quốc phòng, an ninh và tăng cường đối ngoại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; chủ động nâng cao năng lực dự báo chiến lược, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, góp ý một số nội dung về phát triển khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo đột phá cho tăng trưởng nhanh, bền vững giai đoạn 2026-2031; phát triển kinh tế xanh, bảo vệ môi trường và phát huy vai trò trí thức khoa học trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước; đảm bảo an ninh xăng dầu Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị… Từ đó, các đại biểu đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền trong xây dựng những chính sách dài hạn giúp đất nước tiến vững trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng./.