Đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế để phát triển công nghiệp văn hóa

Nghệ sĩ Nhân dân Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam phát biểu. Ảnh: Phương Lan - TTXVN

Thông tin trên được Nghệ sĩ Nhân dân Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa cho biết tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Hiệp hội, diễn ra chiều 24/7 tại Hà Nội.

Theo Nghệ sĩ Nhân dân Vương Duy Biên, sự ra đời của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và việc Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24/4/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam cùng với Quyết định số 2486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã tạo hành lang pháp lý vững chắc, giúp tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về cơ chế và thu hút nguồn lực. Với tầm nhìn trở thành tổ chức đầu mối quốc gia thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa một cách chuyên nghiệp - sáng tạo - hội nhập - bền vững, Hiệp hội xác lập các giá trị cốt lõi gồm: Sáng tạo - Bản sắc - Kết nối - Khởi tạo thị trường - Phát triển bền vững. Hiệp hội sẽ tập trung kết nối hệ sinh thái ngành, đề xuất chính sách, xúc tiến thị trường, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa…

Hiệp hội cần mở rộng kết nối giữa các chủ thể, xây dựng không gian sáng tạo để nghệ sĩ, nhà thiết kế và doanh nghiệp có điều kiện gặp gỡ, phát triển ý tưởng thành sản phẩm cụ thể. Cốt lõi của công nghiệp văn hóa có thể khái quát bằng ba yếu tố: sáng tạo - bản sắc - lan tỏa. Trong đó, sáng tạo giữ vai trò nền tảng, bản sắc tạo nên giá trị riêng và lan tỏa giúp sản phẩm tiếp cận công chúng. Những người làm văn hóa và công nghiệp văn hóa cần thay đổi tư duy sáng tạo và hòa nhập xu hướng mới. Các nghệ sĩ không sáng tạo nghệ thuật đơn thuần, mà phải biến các sản phẩm nghệ thuật thành “hàng hóa đặc biệt” để xuất khẩu, với niềm tự hào về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, tạo ra những giá trị kinh tế để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.



Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh thông tin, nhằm tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, phát triển công nghiệp văn hóa tại nước ngoài, Hiệp hội đã làm việc với Liên hiệp hội người Việt Nam ở châu Âu và Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, đặt nền móng thành lập chi nhánh tại Đức và Séc. Hiệp hội phối hợp với các cơ quan liên quan trong và ngoài nước xây dựng chương trình, tổ chức đoàn nghệ thuật đi giao lưu biểu diễn tại Ba Lan và một số nước châu Âu nhằm quảng bá, thúc đẩy các hoạt động hợp tác về công nghiệp văn hóa (dự kiến từ ngày 27/8 đến ngày 15/9/2026)...

Ông Triệu Tuấn, Trưởng ban Phát triển Sáng tạo Điện ảnh và Truyền hình chia sẻ: Ban tập trung phát triển 3 kế hoạch chiến lược là số hóa, chuẩn hóa và chủ động tạo nguồn kịch bản chất lượng cao; khơi thông, kết nối mạnh mẽ các nguồn lực xã hội; triển khai các dự án hạ tầng và tác phẩm điện ảnh trọng điểm quốc gia, quốc tế. Ban sẽ liên kết, phối hợp đầu tư, xây dựng tổ hợp giải trí, phim trường, hiện đại tại thành phố cảng chiến lược Vladivostok (Liên bang Nga), mở ra kênh hợp tác sản xuất và xuất khẩu văn hóa xuyên quốc gia.

Giai đoạn 2025 - 2030, Hiệp hội xác định 5 trọng tâm hành động. Đó là phát triển nhân lực văn hóa - nghệ thuật - sáng tạo bằng cách phối hợp với các trường, viện và doanh nghiệp để đào tạo hàng ngàn giáo viên, nghệ sĩ, nhà thiết kế, nhà tổ chức, lập trình viên, kỹ sư văn hóa số...; thành lập Trung tâm công nghiệp văn hóa địa phương, đặc biệt tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Ninh Bình, Lâm Đồng - nơi có tiềm năng di sản, nghệ thuật truyền thống và không gian sáng tạo mạnh mẽ. Hiệp hội xây dựng “Bản đồ dữ liệu văn hóa Việt Nam” nhằm kết nối bảo tàng, thư viện, xuất bản, di sản… thành nguồn dữ liệu mở phục vụ sản xuất phim, game, âm nhạc; tổ chức liên hoan phim, âm nhạc, thời trang, thiết kế, mỹ thuật; đưa nghệ sĩ Việt ra thế giới, đón nghệ sĩ quốc tế đến Việt Nam. Hiệp hội xây dựng quỹ đầu tư cho công nghiệp văn hóa, phối hợp cùng các quỹ sáng tạo, nhà tài trợ, doanh nghiệp công nghệ và nhà nước, quyết tâm xây dựng một tổ chức hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, góp phần hiện thực hóa các chủ trương về phát triển công nghiệp văn hóa, đưa lĩnh vực này từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp lớn vào tăng trưởng và phát triển bền vững của đất nước./.