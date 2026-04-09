Đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển nông nghiệp tuần hoàn

Các đại biểu tham gia nghi thức phát động cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026” tại Khánh Hòa. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Cuộc thi nhằm thúc đẩy các giải pháp sáng tạo, góp phần xây dựng nền công nghiệp hiện đại, bền vững và thích ứng với xu thế toàn cầu; đồng thời là cầu nối tăng cường hợp tác phát triển giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương toàn quốc, trong đó có tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban thường trực Ban tổ chức cho biết, nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi toàn diện – từ một lĩnh vực sản xuất truyền thống sang một không gian kinh tế tích hợp, nơi giá trị không chỉ được tạo ra từ sản lượng, mà được quyết định bởi công nghệ, tiêu chuẩn, khả năng kết nối thị trường và năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong bối cảnh cả nước cùng thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Cuộc thi tiếp tục được tổ chức năm thứ 2 sẽ là bước đi cụ thể nhằm tiếp cận phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ, theo chuỗi giá trị và theo chuẩn mực của thị trường hiện đại, chuyển hóa các định hướng thành hành động cụ thể.

"Chúng tôi không dừng lại ở ý tưởng, mà còn hỗ trợ các đơn vị dự thi đạt giải triển khai thực chất; tăng cường đào tạo, cố vấn chuyên sâu và kết nối nguồn lực đầu tư; thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị gắn với nhu cầu thị trường; mở rộng quy mô trên phạm vi toàn quốc, tạo nền tảng cho liên kết vùng và phát triển đồng bộ", ông Nguyễn Thanh Hiền nhấn mạnh.

Đại diện Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh kết Biên bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với sở Khoa học Công nghệ tỉnh Khánh Hòa, Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Tại Khánh Hòa cũng như nhiều địa phương thuộc khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo đang từng bước được mở rộng, nhất là trong những lĩnh vực gắn với lợi thế tự nhiên của vùng như nông nghiệp công nghệ cao, nuôi trồng thủy sản, kinh tế biển và các mô hình sản xuất bền vững.

Nhiều mô hình sản xuất theo hướng tuần hoàn đã và đang cho thấy những tín hiệu tích cực, mở ra thêm những gợi ý đáng chú ý cho cộng đồng khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Tiến sĩ Phan Công Kiên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố cho rằng, nông dân hiện sử dụng phần lớn thuốc bảo vệ thực vật để diệt cỏ. Điều này làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cây táo và năng suất thành phẩm. Trong khi đó, áp dụng mô hình nông nghiệp tuần hoàn trên giống táo TN0, Viện sử dụng cây phân xanh (cây đậu đen sinh trưởng nhanh, khi chết cho lại dinh dưỡng đất cao), thuốc cỏ Glufosinate-ammonium để diệt cỏ cùng với việc kết hợp với kỹ thuật canh tác táo công nghệ cao (nhà lưới che chắn côn trùng, duy trì mật độ phù hợp, tưới nước chính xác… ) kết quả đánh giá cho thấy các chỉ tiêu năng suất, chất lượng ngọt của quả táo được cải thiện.

Đại diện Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh kết Biên bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với đại diện Trường Đại học Nha Trang. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

“Chúng ta ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao là khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, thích ứng với môi trường sản xuất đặc thù, đồng thời tạo ra giá trị mới trên cùng một không gian sinh thái, rất có lợi cho nông dân sản xuất nông nghiệp”, Tiến sĩ Phan Công Kiên nói.

Về “Nông nghiệp tuần hoàn hướng đến net Zero”, Công ty cổ phần Giải pháp BioWraps đã đưa ra sản phẩm màng bọc thực phẩm từ vỏ cam - một phế phẩm nông nghiệp thành vật liệu sinh học bền vững, có khả năng phân hủy hoàn toàn trong vòng 6 tháng, giảm triệt để carbon, cân bằng phát thải từ việc ứng dụng chuỗi cung ứng tuần hoàn. Đến nay, sản phẩm đã xuất khẩu tới 11 thị trường toàn cầu, với sản lượng 200 tấn sản phẩm mỗi tháng. Hiện công ty được định giá 10,6 triệu USD bởi một quỹ đầu tư.

“Việc ứng dụng công nghệ chuyên sâu để chuyển hóa "rác" thành tài nguyên không chỉ giúp doanh nghiệp đạt lợi nhuận kinh tế mà còn đóng góp trực tiếp vào lộ trình "Nông nghiệp tuần hoàn - Kiến tạo tương lai xanh", hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050 của Chính phủ. Đây chính là con đường tất yêu của kinh tế xanh, con đường duy nhất tiến tới Net Zero”, ông Trịnh Công Qui, Giám đốc Công ty cổ phần Giải pháp BioWraps khẳng định.

Dịp này, Ban tổ chức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với sở Khoa học Công nghệ tỉnh Khánh Hòa, Trường Đại học Nha Trang, chính thức mở ra giai đoạn kết nối cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi năm 2026 tập trung khuyến khích các tác giả tập trung các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và Internet vạn vật trong nông nghiệp; phát triển các mô hình nông nghiệp tuần hoàn, giảm phát thải và hướng tới kinh tế carbon thấp; nâng cao năng lực truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn hóa và mở rộng thị trường xuất khẩu; đồng thời tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh lương thực. Thông tin chi tiết về cuộc thi, giải thưởng được đăng tải trên website: khoinghiepnongnghiep.vn./.