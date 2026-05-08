Đổi mới quản lý an toàn lao động trong kỷ nguyên số

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện nhấn mạnh, năm 2026, các cấp, ngành cần nâng cao hơn nữa vai trò của người đứng đầu trong việc đôn đốc, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn lao động; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác quản lý, giám sát an toàn lao động tại các khâu, các lĩnh vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn. Đây là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho người lao động trong bối cảnh cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư.

Ông Huỳnh Chí Nguyện kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp chủ động ngăn chặn, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, đảm bảo môi trường làm việc thân thiện, an toàn. Đồng thời, người lao động cần không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề và kỹ năng thích ứng với môi trường công nghiệp hiện đại.

Trong lĩnh vực nhân đạo, lãnh đạo tỉnh định hướng cần đổi mới mạnh mẽ hình thức trợ giúp theo phương châm “trao cần câu thay vì trao con cá”. Các hoạt động nhân đạo cần tập trung hỗ trợ vốn sản xuất, sinh kế và xây dựng các công trình dân sinh bền vững. Các đơn vị, địa phương phải minh bạch hóa hoạt động thiện nguyện thông qua các nền tảng công nghệ để củng cố niềm tin, thu hút nhiều hơn nữa sự đóng góp từ cộng đồng quốc tế và các nhà hảo tâm.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị, doanh nghiệp. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Hưởng ứng lễ phát động, các tổ chức đoàn thể đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cụ thể, mang tính nhân văn sâu sắc nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai gói hỗ trợ trị giá 800 triệu đồng cho 800 đoàn viên, người lao động; trao bảng tượng trưng hỗ trợ 9 căn nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng trao tặng 50 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn phường Hòa Thành; trao tặng 1 căn nhà Chữ thập đỏ cho hộ nghèo tại xã Phước Long.

Ngay tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trực tiếp trao 400 suất quà cho các công nhân, người lao động tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức công đoàn tỉnh Cà Mau đối với lực lượng lao động của tỉnh.

Trong năm 2025, công tác lao động, việc làm và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã đạt được nhiều kết quả thực chất. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 62.300 lao động; tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho hơn 2.100 người. Bên cạnh đó, đã có hàng nghìn lượt người lao động được khám sức khỏe định kỳ; nhiều thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được kiểm định theo quy định. Những con số này góp phần quan trọng vào việc ổn định kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương.

Tuy nhiên, công tác an toàn, vệ sinh lao động tại một số cơ sở, doanh nghiệp đôi lúc vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Điều kiện làm việc ở một số nơi còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; đời sống của một bộ phận công nhân, người lao động vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là về vấn đề nhà ở và thu nhập ổn định./.