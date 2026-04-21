Đổi mới phương thức triển khai, quán triệt Nghị quyết theo hướng linh hoạt

Nội dung giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Trong đó, trọng tâm là việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; cùng các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030; thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

“Đây là dịp để Đoàn giám sát đánh giá việc triển khai các nội dung được thực hiện theo hướng thường xuyên, liên tục nhằm kịp thời nắm bắt những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn để có giải pháp tháo gỡ; đồng thời động viên các cấp ủy, tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - ông Đồng Văn Thanh cho biết.

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi triển khai giám sát. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm được xác định mà Đoàn giám sát kiểm tra tại phường Vị Thanh, gồm: Tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết và xây dựng chương trình hành động đồng bộ; tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đánh giá cán bộ theo sản phẩm, theo quý, bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”; xây dựng và triển khai kịch bản tăng trưởng kinh tế hai con số, gắn với chuyển đổi số và hoàn thiện các cơ chế, giải pháp phù hợp thực tiễn địa phương.

Theo bà Trần Thị Hoa Phượng, Phó Bí thư Đảng ủy phường Vị Thanh, thời gian tới, phường đề ra một số giải pháp trong việc cải thiện những hạn chế trong nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết. Cụ thể, địa phương tiếp tục quán triệt việc triển khai Nghị quyết Đại hội các cấp là nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và cả nhiệm kỳ; đồng thời, xác định triển khai, quán triệt Nghị quyết trên nền tảng số là xu thế hiện nay.

Phường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết theo hướng linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng. Trong đó, chú trọng tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản cho cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên lớn tuổi; xây dựng tài liệu học tập đa dạng, dễ tiếp cận như tài liệu tóm tắt, sơ đồ, hình ảnh minh họa; kết hợp hài hòa giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến. Địa phương tiếp tục phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng, lực lượng đoàn viên, thanh niên trong việc hỗ trợ người dân và đảng viên tiếp cận, sử dụng nền tảng số hiệu quả.

Từ ngày 1/7/2025, phường Vị Thanh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính (phường I, III và VII), có diện tích 22,1 km2, dân số 32.766 người với 17 khu vực. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách năm 2025 đạt 112% dự toán. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, toàn phường hiện còn 11 hộ nghèo (0,14%).

Đảng bộ phường hiện có 42 chi, đảng bộ trực thuộc với 1.925 đảng viên; 15 tập thể lãnh đạo, quản lý, trong đó có 3 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy được tinh gọn, giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả phối hợp và rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Nhiều nhiệm vụ được phân cấp mạnh, tạo điều kiện giải quyết nhanh các vấn đề liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Đảng ủy, UBND phường đã cụ thể hóa các chủ trương bằng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tập trung huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, cải cách hành chính; góp phần hướng đến mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phường vẫn còn gặp một số khó khăn như: bộ máy sau sắp xếp chưa thực sự ổn định; nguồn nhân lực còn thiếu và chưa đồng đều; một bộ phận cán bộ còn lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ. Hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, kỹ năng số của cán bộ và người dân còn hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả chuyển đổi số. Ngoài ra, quy mô kinh tế còn nhỏ, việc thu hút đầu tư chưa nhiều, gây khó khăn trong xây dựng và thực hiện kịch bản tăng trưởng hai con số theo yêu cầu đề ra./.