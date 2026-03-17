Đổi mới phương thức phục vụ người dân và doanh nghiệp

Ông Lê Thành Đông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công Tường-TTXVN



Ứng dụng i-HaTinh đưa vào vận hành theo Kế hoạch về chuyển đổi số của tỉnh là hệ sinh thái số toàn diện, nơi mỗi người dân có một "định danh số" để tương tác trực tiếp với cơ quan chức năng. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, i-HaTinh tiến tới là một siêu ứng dụng trên nền tảng di động với định hướng một ứng dụng duy nhất tích hợp.





Ông Lê Thành Đông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công Tường-TTXVN

Ứng dụng công dân số i-HaTinh tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường vận hành thí điểm nội dung giám sát, điều hành, thông minh của chính quyền số; từ đó đúc rút kinh nghiệm và từng bước tiến tới hình thành chính thức Trung tâm giám sát điều hành thông minh IOC của tỉnh.



Trong giai đoạn đầu triển khai, nền tảng Phản ánh hiện trường là chức năng trọng tâm được tích hợp trên ứng dụng i-HaTinh, ứng dụng phục vụ cơ quan nhà nước tương tác với công dân trên môi trường số.



Ông Lê Thành Đông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh cho biết, ứng dụng công dân số (i-HaTinh) tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường gắn với vận hành thí điểm chức năng giám sát, điều hành thông minh IOC của chính quyền số, nhằm thiết lập kênh tương tác trực tiếp, nhanh chóng và hiệu quả giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp trên môi trường số; đồng thời hình thành một nền tảng quan trọng trong hệ sinh thái chuyển đổi số của tỉnh.



Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, việc vận hành Ứng dụng công dân số i-HaTinh sẽ giúp cho cơ quan chức năng tích lũy dữ liệu phục vụ quản trị điều hành hiện đại và từng bước thiết lập những nền tảng quan trọng, căn bản trong xây dựng chính quyền số và thúc đẩy phát triển xã hội số, kinh tế số của tỉnh trong giai đoạn mới.



Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu, những người đứng đầu các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương xã, phường có trách nhiệm quản lý điều hành, xử lý những phản ảnh của các doanh nghiệp, người dân, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, trả lời phản ánh một cách đối phó. Kết quả xử lý trên hệ thống là tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.



Ứng dụng công dân số i-HaTinh là một sản phẩm công nghệ giúp Hà Tĩnh đổi mới phương thức phục vụ người dân và doanh nghiệp. Những phảnh ánh của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân Hà Tĩnh trên ứng dụng cùng chung tay xây dựng chính quyền hiện đại, minh bạch và phục vụ ngày càng tốt hơn./.