Đổi mới hoạt động hợp tác trao đổi lý luận, bồi dưỡng cán bộ Việt Nam - Trung Quốc
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn và Đại sứ Hà Vĩ thống nhất cao cho rằng trong thời gian tới, hai bên hợp tác chặt chẽ hơn nữa để cụ thể hóa các nội dung của nhận thức chung thành những sản phẩm hợp tác cụ thể, thiết thực. Việc hợp tác được triển khai mạnh mẽ trên hai trụ cột chính: Phối hợp trong công tác nghiên cứu lý luận và hợp tác trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
Đặc biệt, hai bên đánh giá cao tầm quan trọng của hợp tác và nhấn mạnh tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức trao đổi lý luận giữa hai Đảng, tạo không gian mở cho các chuyên gia hai nước trao đổi sâu sắc, thực chất.
Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Giám đốc Học viện Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh định hướng hợp tác là quá trình cùng nhau trao đổi, tương tác nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ của cả hai bên. Qua đó, thiết thực đáp ứng yêu cầu phát triển của cả hai nước trong bối cảnh mới.
Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Hà Vĩ bày tỏ sự nhất trí cao với các đề xuất từ phía Học viện. Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực làm cầu nối, thiết lập các cơ chế trao đổi định kỳ, chặt chẽ giữa Học viện và Đại sứ quán, tiến tới thành lập các nhóm nghiên cứu chung. Đại sứ quán Trung Quốc cũng tích cực hỗ trợ thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác giữa Học viện với các đối tác Trung Quốc sớm đi vào thực chất, qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của quan hệ hợp tác hai nước./.