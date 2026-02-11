Đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân gắn với chuyển đổi số

Lãnh đạo thành phố trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tặng các tập thể có nhiều đóng góp trong hoạt động của HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TTXVN phát

Hội nghị tổng kết công tác Hội đồng nhân dân thành phố khóa X đã thống nhất đánh giá nhiệm kỳ 2021 - 2026 là một nhiệm kỳ nhiều thử thách nhưng cũng rất đáng tự hào đối với hoạt động của HĐND thành phố. Trong bối cảnh yêu cầu phát triển ngày càng cao, HĐND thành phố đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; chú trọng quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; tăng cường giám sát, chất vấn; từng bước khẳng định rõ hơn vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Hội nghị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại; phân tích nguyên nhân và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.

Chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng nhấn mạnh trong thời gian tới, yêu cầu đặt ra đối với cả hệ thống chính trị thành phố là rất lớn, nhằm hiện thực hóa mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đại biểu toàn quốc thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục quán triệt, học tập, thể chế hóa, cụ thể hóa, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và thành phố. Thường trực HĐND thành phố cũng cần nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp, đảm bảo sự lãnh đạo đồng bộ, thống nhất, thường xuyên, kịp thời, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp ở địa phương; đồng thời, chỉ đạo xây dựng, ban hành đề án để cụ thể hóa, triển khai thực hiện, gắn chặt chẽ với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động.

Đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Bí thư Lê Quang Tùng chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị kỹ, tổ chức thực hiện bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Lãnh đạo thành phố tặng quà ghi nhận những đóng góp của các vị đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TTXVN phát

Theo Thường trực HĐND thành phố Cần Thơ Mã Thị Tươi, trong nhiệm kỳ qua, các nghị quyết của HĐND các cấp trong thành phố ban hành đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân và cử tri thành phố, làm cơ sở quan trọng trong việc cụ thể hóa các nội dung, chính sách quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố. Tình hình và kết quả thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; tiến độ thực hiện các dự án được HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư; công tác quyết toán và việc bàn giao các dự án, công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành cho cơ quan chuyên môn, địa phương quản lý...

Cũng theo bà Mã Thị Tươi, công tác tiếp xúc cử tri luôn được HĐND thành phố quan tâm đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức, bảo đảm thực chất, dân chủ và đúng quy định. Qua đó, tạo điều kiện để đại biểu HĐND kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa đại biểu với nhân dân; đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc tiếp thu, giải quyết kiến nghị của cử tri. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được Thường trực HĐND thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng thẩm quyền, quy trình và quy định của pháp luật; chú trọng nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết đơn thư, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp./.