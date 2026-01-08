Đổi mới hoạt động các Hội quần chúng đáp ứng nhu cầu của nhân dân

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Hội nghị được tổ chức ngay sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành thông báo kết luận số 230-KL/TW ngày 5/1/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đề án sắp xếp, tinh gọn các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Đề án đánh giá mô hình hoạt động của Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Đây là kết luận lịch sử của các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIV, thể hiện sự động viên, quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với vai trò của các tổ chức quần chúng trong khối đại đoàn kết dân tộc, khuyến khích sự phát triển của các hội nhằm đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân, đóng góp cho xã hội; khẳng định vững chắc vị trí, vai trò đại diện, là cầu nối giữa Đảng và tầng lớp nhân dân. Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư là nguồn động lực to lớn, có ý nghĩa định hướng, thể hiện quyết tâm chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.



Năm 2026, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ sẽ tập trung quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các cấp Hội nhất là cấp Trung ương tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương.



Cùng đó, các hội tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đúng quy định; triển khai thực hiện tốt các hoạt động xã hội; vận động, hội viên gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.



Năm 2025, công tác triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của các cấp Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được thực hiện đồng bộ, thống nhất. Các Hội đã chủ động điều chỉnh giảm đầu mối bên trong đồng thời đã thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự các đơn vị trực thuộc, ban hành các quyết định sáp nhập, giải thể, chuyển đổi mô hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, sắp xếp, tinh gọn bộ máy đảm bảo đúng theo chỉ đạo của Trung ương. Đến nay, 20/30 Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong; từ 160 đầu mối đã giảm xuống còn 91 đầu mối, giảm 43%.