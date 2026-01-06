Đổi mới, đầu tư cho giáo dục ở khu vực biên giới

Trường Trung học cơ sở Dương Minh Châu được đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học. Ảnh: Giang Phương - TTXVN



* Mạnh dạn đổi mới, sáng tạo

Trường Tiểu học Hòa Đông (xã Phước Vinh) là ngôi trường gắn bó lâu năm với con em đồng bào Khmer ở vùng biên giới Tây Ninh. Cộng đồng người Khmer sinh sống tập trung, gìn giữ nhiều phong tục, tập quán truyền thống. Do đó, Hòa Đông là một trong 3 cơ sở giáo dục của tỉnh tổ chức dạy tiếng Khmer cho học sinh lớp 1-5, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Sân chơi, bãi tập Trường Tiểu học Hòa Đông rộng rãi, tạo điều kiện cho học sinh vui chơi, rèn luyện thể chất. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Thầy Đặng Công Xuân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Đông cho biết, nhà trường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, tạo chuyển biến rõ nét. Trường xây dựng kế hoạch giảng dạy bảo đảm đủ các môn học theo quy định, từng bước mở rộng mô hình học 2 buổi/ngày. Hiện có 273/374 học sinh được học 2 buổi/ngày, đạt 72,99%, tăng mạnh so với con số 15% của năm học trước, giúp học sinh có thêm thời gian củng cố kiến thức và phát triển kỹ năng.

Nhờ tinh thần đổi mới sáng tạo trong giảng dạy của cô Nguyễn Hồng Phượng, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã đưa chất lượng dạy và học cải thiện rõ nét. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Nhà trường tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục ngoài giờ, hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống phù hợp với thực tế. Việc bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh còn hạn chế được thực hiện đúng quy định. Đội ngũ giáo viên là yếu tố then chốt, với 100% giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên, chủ động đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Đặc biệt, giáo viên người Khmer tham gia giảng dạy đã góp phần truyền đạt kiến thức, gìn giữ tiếng mẹ đẻ và văn hóa truyền thống cho học sinh.

Trường được đầu tư kiên cố hóa gắn với xây dựng nông thôn mới từ năm 2020, có đủ phòng học, phòng chức năng, thư viện, sân chơi, bãi tập, đáp ứng tốt nhu cầu học tập, rèn luyện của học sinh.

Tại Trường Tiểu học Tân Hưng (xã Tân Phú), nơi có đông học sinh dân tộc Chăm, Khmer theo học, vai trò của giáo viên am hiểu văn hóa dân tộc được đặc biệt coi trọng. Thầy Phạm Trường Tuyền, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, bên cạnh việc bảo đảm điều kiện học tập đạt chuẩn quốc gia, trường chú trọng phát huy vai trò của giáo viên người Chăm trong giảng dạy, hỗ trợ đồng nghiệp nắm bắt phong tục, tâm lý học sinh, làm cầu nối giữa phụ huynh và nhà trường. Nhờ đó, nhiều phụ huynh ngày càng tin tưởng, tích cực phối hợp trong quản lý, giáo dục con em.

Ở Trường Trung học cơ sở Dương Minh Châu, những đổi mới trong dạy và học đang mang lại hiệu quả rõ nét. Cô Nguyễn Hồng Phượng, Hiệu trưởng nhà trường là nhà giáo tâm huyết, sáng tạo, đã mạnh dạn đưa nhiều sáng kiến vào giảng dạy, tiêu biểu là việc tích hợp thơ ca vào môn Địa lý, giúp bài học sinh động, dễ nhớ, khơi gợi hứng thú và phát huy tư duy của học sinh. Cô còn chú trọng xây dựng và lan tỏa văn hóa ứng xử học đường, tạo môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, nhân văn. Từ hiệu quả thực tiễn, mô hình của nhà trường được nhiều địa phương trong cả nước quan tâm, học tập.

* Tăng tốc chuyển đổi số

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh thông tin, năm 2025, lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm đầu tư với nhiều giải pháp đồng bộ. Công tác quản lý nhà nước về giáo dục được tăng cường, triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương, từng cấp học.

Mạng lưới trường, lớp học được rà soát, sắp xếp tinh gọn, hợp lý; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Đến nay, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ở tỉnh đạt trên 68%, vượt kế hoạch năm 2025 đề ra. Công tác phổ cập giáo dục, giáo dục thường xuyên, xóa mù chữ được duy trì vững chắc; việc phân luồng học sinh sau cấp trung học cơ sở được chú trọng, gắn với đào tạo nghề và nhu cầu thị trường lao động.

Ngành Giáo dục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy. Các cơ sở giáo dục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm quản lý trường học, sổ điểm điện tử, học liệu số và bài giảng e-learning; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực người học.

Ngay từ những ngày đầu năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch thực hiện phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và Đề án 06 cho giai đoạn mới.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh Nguyễn Quang Thái chia sẻ, thời gian tới, ngành sẽ triển khai hiệu quả các mục tiêu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn ngành. Đặc biệt, Tây Ninh sẽ tái cấu trúc và số hóa toàn diện quy trình quản lý, giảng dạy và học tập, bảo đảm 100% cơ sở giáo dục áp dụng hệ thống quản trị số từ năm học 2025–2026. Toàn ngành nâng cao chất lượng dạy và học thông qua ứng dụng các công nghệ tiên tiến (AI, Big Data...) phù hợp với đặc thù địa phương. Tỉnh tập trung phát triển nguồn nhân lực số, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Phát triển trường học số là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Tỉnh triển khai chuyển đổi số đồng bộ trong các cơ sở giáo dục ở tất cả các cấp học, trước hết là ứng dụng hiệu quả công nghệ số trong công tác quản lý, quản trị nhà trường cũng như trong hoạt động dạy và học. Toàn ngành tiếp tục hoàn thiện kho học liệu trực tuyến, đáp ứng nhu cầu tài liệu học tập, giảng dạy; đồng thời nghiên cứu, triển khai dạy học trực tuyến đối với một số môn học, tiết học phù hợp. Bên cạnh đó, việc đăng ký tuyển sinh đầu cấp, thi tốt nghiệp trung học phổ thông bằng hình thức trực tuyến được duy trì; học bạ số tiếp tục được triển khai đồng bộ và kết nối về Bộ Giáo dục và Đào tạo, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục.

Việc xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục được quan tâm, trọng tâm là triển khai chính sách thu hút, hỗ trợ giáo viên mầm non công lập giai đoạn 2025 - 2030. Qua đó, tỉnh từng bước giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới./.