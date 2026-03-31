Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục: Động lực xây dựng giai cấp công nhân hiện đại

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch- TTXVN Hội nghị tập trung quán triệt, triển khai các chuyên đề: Chỉ thị số 58-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới; Kế hoạch số 78/KH-TLĐ ngày 24/3/2026 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tuyên truyền Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031; thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo công đoàn từ nay đến cuối năm 2026; Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân, viên chức, lao động.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã trực tiếp quán triệt những nội dung cốt lõi của Chỉ thị và định hướng triển khai trong toàn hệ thống Công đoàn.

Công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao nhận thức chính trị, ý thức pháp luật và khích lệ đội ngũ công nhân lao động. Thông qua đó, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đồng thời, công tác này còn trực tiếp nâng cao chất lượng hoạt động, bồi dưỡng kiến thức cho công nhân, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều văn bản chỉ đạo được ban hành; các cấp, các ngành, doanh nghiệp tích cực triển khai. Nhận thức chính trị, hiểu biết pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật của phần lớn công nhân được nâng lên rõ rệt. Văn hóa ứng xử, tác phong làm việc của người lao động ngày càng chuyên nghiệp. Vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục cũng ngày càng được khẳng định và phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và người sử dụng lao động chưa quan tâm đúng mức, chưa đầu tư tương xứng nguồn lực cho công tác tuyên truyền, giáo dục. Sự phối hợp giữa các bên, đặc biệt là giữa doanh nghiệp và tổ chức công đoàn ở nhiều nơi còn thiếu chặt chẽ. Nội dung tuyên truyền còn dàn trải, phương pháp và hình thức còn đơn điệu, mang tính hành chính, chưa tạo sức thuyết phục cao đối với công nhân lao động...

Trên cơ sở đó, Chỉ thị 58-CT/TW đã đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới. Trước hết, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tính cấp bách, lâu dài và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục. Đây phải được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong quá trình xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh.

Nội dung tuyên truyền, giáo dục cần tập trung trang bị cho công nhân những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; bồi dưỡng truyền thống yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết, ý chí tự chủ, tự lực, tự cường và niềm tự hào dân tộc. Qua đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp, khả năng nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch và củng cố niềm tin của công nhân đối với Đảng.

Bên cạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, việc giáo dục pháp luật cần được chú trọng với các nội dung thiết thực, gắn trực tiếp với quyền và lợi ích của người lao động như tiền lương, thời giờ làm việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn, vệ sinh lao động và đối thoại tại nơi làm việc. Từ đó, giúp công nhân nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật, ý thức tự bảo vệ quyền lợi chính đáng và khả năng tham gia đối thoại, thương lượng tập thể.

Một trong những yêu cầu quan trọng được nhấn mạnh là tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, đặc biệt là giữa tổ chức công đoàn và người sử dụng lao động. Công đoàn các cấp cần chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và doanh nghiệp trong tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị. Cùng với đó, việc xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, giáo dục cũng được xác định là nhiệm vụ then chốt; cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, có cơ chế đãi ngộ phù hợp nhằm phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên, đặc biệt là lực lượng công nhân nòng cốt tại cơ sở.

Việc triển khai hiệu quả Chỉ thị số 58-CT/TW sẽ góp phần tạo chuyển biến căn bản trong công tác tuyên truyền, giáo dục công nhân, qua đó xây dựng đội ngũ công nhân Việt Nam có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, tác phong công nghiệp hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương nhấn mạnh, sau hội nghị, các cấp công đoàn cần tập trung ba nhiệm vụ trọng tâm là: Khẩn trương tham mưu cấp ủy xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị 58, bám sát chương trình hành động của Tổng Liên đoàn, bảo đảm đồng bộ, kịp thời; triển khai hiệu quả Tháng Công nhân 2026, trọng tâm là các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và tuyên dương điển hình, tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 01, gửi báo cáo đúng hạn và chú trọng phát hiện, nhân rộng các mô hình tiêu biểu; bám sát chỉ đạo của Tổng Liên đoàn lao động và cấp ủy, cụ thể hóa chương trình công tác, triển khai hiệu quả nhiệm vụ tuyên giáo đến hết năm 2026, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm hướng tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam./.