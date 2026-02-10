Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6 - Cục CSGT) tăng cường tuần tra đảm bảo an toàn chạy tàu dịp cao điểm Tết Bính Ngọ

Trung tá Trần Hải Hoàng, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6 - Cục CSGT) tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn chạy tàu tại một gác chắn đường sắt ở Gia Lai.

Thực hiện Kế hoạch số 1496/KH-C08-P1 ngày 10/12/2025 của Cục Cảnh sát giao thông về cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ; các sự kiện lớn của đất nước và các lễ hội đầu năm 2026... Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6 - Cục CSGT) đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, đôn đốc và hướng dẫn lực lượng CSGT các địa phương đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát về vi phạm nồng độ cồn, quy trình tác nghiệp và các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường sắt trong dịp cao điểm Tết nhằm đảm bảo an toàn chạy tàu trong dịp Tết và phòng ngừa tai nạn giao thông đường sắt, răn đe và tuyên truyền nhân viên đường sắt không vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm quy trình tác nghiệp khi lên ban.

Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với nhân viên gác chắn.

Tại tỉnh Gia Lai, Tổ công tác của Đội CSGT đường sắt (C08) đã đôn đốc, phối hợp với Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) tiến hành kiểm tra về nồng đọ cồn và quy trình tác nghiệp đối với nhân viên đường sắt đang lên ban tại hầm đường sắt, đường ngang có gác và các ga trên địa bàn.

Trung tá Trần Hải Hoàng, Phó đội trưởng Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6 - Cục CSGT) cho biết: “Đặc thù giao thông đường sắt rất đặc biệt, do đó công tác tuân thủ quy trình tác nghiệp của nhân viên đường sắt được chú trọng, việc sử dụng rượu bia và các chất kích thích mà pháp luật cấm sử dụng luôn được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ để nhân viên không vi phạm khi lên ban, nếu không hậu quả xảy ra rất nghiêm trọng, chỉ cần ngủ quên hoặc không thực hiện đúng quy trình tác nghiệp sẽ dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn… Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra với các khung giờ khác nhau, đối tượng kiểm tra, tập trung vào các khung giờ khuya, sau buổi tối hoặc qua công tác nắm tình hình để chủ động bố trí lực lượng kiểm tra phù hợp nhằm răn đe, phòng ngừa nhân viên đường sắt vi phạm, mọi trường hợp vi phạm đều bị xử lí nghiêm và có thông báo về đơn vị quản lí để xử lý kỷ luật theo quy định của đơn vị đó…”.

Mọi thông tin về các hoạt động của trạm gác chắn đều được kiểm tra chặt chẽ.

Được biết, trước đó, vào ngày 25/4/2025, Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT công an tỉnh Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai) tiến hành kiểm tra gác chắn đường sắt tại Km1070+500 (thôn Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định, thuộc Công ty CP đường sắt Nghĩa Bình), lực lượng kiểm tra phát hiện ông Lê Xuân S (SN 1974), nhân viên gác chắn vi phạm quy định về nồng độ cồn khi làm nhiệm vụ. Theo đó, trong hơi thở ông S có nồng độ cồn 0,111 mg/l khí thở. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông S, đồng thời yêu cầu nhân viên này xuống ca để đảm bảo an toàn. Theo Trạm CSGT Tuy Phước, với lỗi này, người vi phạm bị xử phạt số tiền 3 triệu đồng.

Việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hành vi vi phạm về an toàn giao thông đường sắt trong dịp cao điểm này sẽ góp phần đảm bảo an toàn chạy tàu, đem niềm vui, hạnh phúc và bình an đến với mọi người trong dịp Tết Bính Ngọ./.