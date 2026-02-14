Đội CSGT Đường bộ Cao tốc số 4 của Cục CSGT tăng cường đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Trung tá Nguyễn Đức Hùng, Phó Đội trưởng Đội CSGT Đường bộ Cao tốc số 4 của Cục CSGT, cho biết dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, người dân từ các địa phương về quê nghỉ Tết nhiều nên lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc rất đông, đi cùng với đó cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Riêng hai ngày 12 và 13/2, lưu lượng toàn tuyến cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt đang tăng lên đến gần 40.000 lượt.

Vì vậy, Đội CSGT Đường bộ Cao tốc số 4 khuyến cáo người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt chạy đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, đặc biệt người đi xe máy và đi bộ làm các công việc như nhặt phế liệu, chăn thả trâu bò… tuyệt đối không đi vào đường cao tốc.

Đội CSGT Đường bộ Cao tốc số 4 ngăn chặn kịp thời một trường hợp đi xe máy vào đường cao tốc.

Để tăng cường đảm bảo an toàn giao thông cho người dân vui xuân đón Tết, dịp này Đội CSGT Đường bộ Cao tốc số 4 của Cục CSGT sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát trên khắp tuyến đường bằng nhiều hình thức, vừa công khai, vừa hoá trang để đo tốc độ của các phương tiện tham gia giao thông lưu thông qua tuyến đường cao tốc này.

Theo Trung tá Nguyễn Đức Hùng, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc trong dịp Tết Nguyên đán, theo khuyến cáo của lực lượng CSGT, trước khi khởi hành, tài xế cần kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật của xe, tìm hiểu lộ trình di chuyển, tránh đi quá nút giao cao tốc. Khi gặp sự cố, tai nạn trên đường, cần bật ngay đèn khẩn cấp, đặt các vật dụng cảnh báo nguy hiểm như tam giác phản quang, cọc tiêu hình nón… cách xe tối thiểu 150 m để thu hút sự chú ý của các lái xe khác. Nếu có thể, nên xếp các cọc tiêu hình nón tạo thành một barie di động để các xe khác không lao vào khu vực có xe gặp sự cố. Để bảo đảm an toàn, tất cả mọi người nên rời khỏi xe, di chuyển ra phía sau lan can hoặc khu vực càng xa làn xe chạy càng tốt.

Đội CSGT Đường bộ Cao tốc số 4 kịp thời phát hiện người dân lên cao tốc nhặt phế liệu gây mất an toàn giao thông.

Đối với những vụ tai nạn từ nghiêm trọng trở lên (gây thương vong về người), cần báo ngay cho lực lượng Cảnh sát giao thông. Với những vụ va chạm nhẹ chỉ gây thiệt hại tài sản, các bên liên quan có thể nhanh chóng thỏa thuận vì lợi ích chung, hoặc chụp ảnh, đánh dấu hiện trường. Nếu có thể, cần đưa xe vào làn khẩn cấp hoặc sát lề đường bên phải (đối với đoạn không có làn khẩn cấp). Tuyệt đối không đứng giữa cao tốc để tranh cãi, gây mất an toàn giao thông.

Khi gặp ùn tắc, tài xế cần tuân thủ sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tự ý đi vào làn khẩn cấp để vượt lên.

Khi gặp xe container trên cao tốc, tài xế cần giữ khoảng cách an toàn, không bám đuôi xe, không vượt bên phải, không đi song song lâu ở hai bên hông xe. Khi vượt phải quan sát kỹ, vượt dứt khoát, bảo đảm an toàn; tuyệt đối không cắt đầu xe container.

Đối với tài xế xe container, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ quy định về tốc độ, làn đường, thời gian lái xe; tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi lái xe; không uống rượu, bia hoặc sử dụng chất cấm trước khi lái xe; không chở quá tải, không chở hàng nguy hiểm khi không đủ điều kiện an toàn; kiểm tra kỹ tình trạng phương tiện và hàng hóa trước khi di chuyển./.





