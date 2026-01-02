Đồi cát trắng, hoa keo lá tràm tại Lâm Đồng hút khách trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Khám phá đồi cát, ngắm bình minh vào buổi sáng sớm đang là tour trải nghiệm hút khách trong kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN



Ghi nhận tại khu du lịch Bàu Trắng (xã Hòa Thắng), lượng du khách trong nước và quốc tế đổ về đông, không khí du lịch diễn ra nhộn nhịp. Nhiều đoàn khách đã tập trung về đây để trải nghiệm “tour” khám phá đồi cát, ngắm bình minh vào buổi sáng sớm. Không khí mát mẻ, khí hậu trong lành kết hợp màn thử thách đi mô tô địa hình trên cát, chụp ảnh khiến nhiều du khách thích thú. Lượng khách chủ yếu là nhóm khách lẻ, nhóm gia đình, khách đi phương tiện tự túc… từ các tỉnh, thành phố lân cận như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh…

Tuyến du lịch biển với loại hình thể thao, nghỉ dưỡng biển tiếp tục hút khách trong kỳ nghỉ Tết dương lịch. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN



Anh Henry (du khách đến từ Singapore) chia sẻ: "Tôi lựa chọn đón năm mới ở Việt Nam và chúng tôi biết đến Bàu Trắng trên Instagram nên đã tìm đến. Nơi đây thực tế đẹp không khác gì trên ảnh. Trên đồi cát khá mát mẻ nên tôi rất thích nơi này".

Theo du khách Văn Xuân Khánh (Thành phố Hồ Chí Minh), ngắm bình minh tại đồi cát rất đẹp, như lạc vào một tiểu sa mạc, thích hợp để du khách có những bộ ảnh đẹp. Khu vực này rất sạch, không có rác, con người cũng rất thân thiện.

Không khí mát mẻ, khí hậu trong lành kết hợp màn thử thách đi mô tô địa hình trên đồi cát Bàu Trắng khiến nhiều du khách thích thú. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN



Cách đó không xa, những rừng hoa keo lá tràm nở vàng rực trên cung đường ven biển Võ Nguyên Giáp đến Hòa Thắng - Hòa Phú cũng là nơi thu hút du khách check-in trong những ngày đầu năm mới này.

Không rực rỡ như những mùa hoa nổi tiếng khác, sắc vàng của hoa tràm hiện lên nhẹ nhàng, trải dài bất tận giữa nền trời xanh và triền cát mênh mang khiến nhiều du khách mê mẩn. Từ khoảng 9 giờ sáng mỗi ngày, du khách đã bắt đầu tìm đến để “săn” những bức ảnh đẹp.

Cùng với đó, tuyến du lịch ven biển tỉnh Lâm Đồng với loại hình du lịch - nghỉ dưỡng ven biển, thể thao biển tiếp tục được du khách yêu thích. Tại một số cơ sở lưu trú, resort ở phường Hàm Tiến - Mũi Né, công suất phòng đạt khá cao, có nơi đạt công suất 100%.

Để tạo sân chơi cho du khách, nhiều đơn vị kinh doanh lưu trú đã tổ chức các hoạt động đón chào đón năm mới như lễ hội tiệc trà, cocktail bên bờ biển, lễ hội ánh sáng, âm nhạc… Trong khi đó, các khu vực, điểm du lịch cộng đồng như: Suối Tiên Mũi Né, đồi cát bay, tháp Pô Sah Inư… cũng là những “tọa độ sống ảo” yêu thích của nhiều du khách khi đến Lâm Đồng.

Để bảo đảm an toàn và chất lượng dịch vụ trong dịp Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, trước đó, ngành Du lịch tỉnh đã đề nghị các địa phương, đơn vị du lịch chuẩn bị tốt điều kiện đón tiếp, phục vụ du khách; đẩy mạnh kích cầu du lịch, đa dạng các chương trình, hoạt động văn hóa - thể thao - du lịch; xây dựng các sản phẩm mới mang đậm dấu ấn riêng, thu hút du khách, giúp quảng bá hình ảnh du lịch Lâm Đồng nói riêng và Việt Nam nói chung.

Năm 2026, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đón hơn 25 triệu lượt khách, trong đó đón 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng tương ứng 12% và 38,5% so với năm 2025. Lâm Đồng hướng tới mục tiêu tiếp tục khẳng định vai trò là điểm đến hấp dẫn hàng đầu của khu vực và cả nước.

Trong năm 2025, Lâm Đồng đón hơn 20,7 triệu lượt khách, tăng 18% so với năm 2024 (đạt 106% kế hoạch). Trong đó, khách du lịch quốc tế khoảng 1,28 triệu lượt, tăng gần 40% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước khoảng 56.800 tỷ đồng, tăng 24,5% so với năm trước./.