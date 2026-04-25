Độc đáo lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui tại Di tích Plei Ơi

Diễn tấu cồng chiêng tại lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui tại Di tích Plei Ơi. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Ngay sau phần khai mạc, nghi lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui được tiến hành trên đỉnh núi Chư Tao Yang trong không khí trang nghiêm, linh thiêng. Để đảm bảo tính nguyên bản của nghi lễ truyền thống, số lượng người tham gia trực tiếp được hạn chế, toàn bộ nghi lễ được Ban tổ chức truyền trực tiếp xuống khu vực sân lễ hội, giúp người dân và du khách theo dõi.



Nghi thức cầu mưa do hai phụ tá Vua Lửa đời cuối là ông Siu Phơ và ông Rơ Lan Hieo thực hiện. Lễ vật gồm một con heo đen khoảng 70 kg, một ghè rượu, một đĩa gạo và một cây nến nặn bằng sáp ong. Trong tiếng chiêng, trống vang vọng giữa núi rừng, ông Siu Phơ vừa đọc bài cúng vừa thực hiện các nghi thức dâng lễ, trong khi ông Rơ Lan Hieo thực hiện các động tác xoang mô phỏng hình ảnh đại bàng tung cánh, gửi lời cầu khấn đến các đấng thần linh.

Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui là nghi lễ truyền thống gắn với tín ngưỡng của đồng bào Jrai, thể hiện khát vọng về mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, buôn làng bình yên, no ấm.

Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui là nghi lễ truyền thống gắn với tín ngưỡng của đồng bào Jrai, thể hiện khát vọng về mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, buôn làng bình yên, no ấm. Nghi lễ gắn với huyền thoại Vua Lửa, một hiện tượng văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên, đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2015.



Song song với phần lễ, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống như trình diễn cồng chiêng, dệt thổ cẩm, đan lát, tạc tượng, thi bắn nỏ, đi cà kheo… thu hút sự tham gia của các thôn, làng trên địa bàn. Âm vang cồng chiêng hòa cùng những điệu xoang rộn ràng tạo nên không gian lễ hội đậm chất đại ngàn.



Điểm nhấn của lễ hội là phiên chợ nông sản với 13 gian hàng của các thôn, làng, hội, đoàn thể trong xã và các khu vực lân cận, trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng như gạo, chả cá thác lác, yến sào, cùng các loại rau, củ, quả và ẩm thực truyền thống như cơm lam, gà nướng, lá mì, rượu cần… phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của du khách.



Ngoài không gian tại Di tích Plei Ơi, Ban tổ chức còn kết nối các điểm tham quan trên địa bàn như hồ Ayun Hạ, chùa Quang Sơn, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo thêm trải nghiệm cho du khách khi đến với địa phương.



Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Văn Lượng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chư A Thai, Trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết: Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui được tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng các dân tộc trên địa bàn. Thông qua sự kiện, địa phương mong muốn quảng bá hình ảnh, con người, tiềm năng phát triển du lịch, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.



Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui không chỉ là hoạt động tín ngưỡng mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc mà còn là dịp để gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa cộng đồng trong bối cảnh phát triển hiện nay./.