Độc đáo “27 phong vị ẩm thực Điện Biên”

Tâm điểm của sự kiện là mâm cơm gồm 27 phong vị tiêu biểu của tỉnh Điện Biên. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Phát biểu tại liên hoan, Quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên Trần Hải Hà nhấn mạnh, sự kiện văn hoá - du lịch này là cầu nối hiệu quả để quảng bá hình ảnh địa phương; là dịp để chúng ta trân trọng và lan toả những giá trị văn hóa, ẩm thực đặc sắc của tỉnh Điện Biên. Mâm cỗ “27 phong vị ẩm thực Điện Biên” không chỉ giữ trọn bản sắc truyền thống, mà còn được thể hiện bằng ngôn ngữ thẩm mỹ hiện đại, phù hợp với xu hướng trải nghiệm của du khách trong nước và quốc tế. Sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị ẩm thực truyền thống, kết hợp bảo tồn với đổi mới, gắn ẩm thực với du lịch, ẩm thực với văn hóa và được truyền thông hiện đại, kể thành câu chuyện thu hút du khách đến khám phá, trải nghiệm.

Các chuyên gia ẩm thực và các đại biểu nhận xét, đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm với các đầu bếp tham gia tại Lễ hội. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Liên hoan “27 phong vị ẩm thực Điện Biên” trở thành điểm nhấn văn hoá - du lịch ý nghĩa, góp phần quảng bá hình ảnh Điện Biên thân thiện, bản sắc và hội nhập đến đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài nước.



Đây là lần đầu tiên tỉnh Điện Biên được Hiệp hội Dạy nghề và việc làm Đầu bếp Việt Nam tham gia cố vấn ẩm thực, trực tiếp đồng hành xây dựng và trang trí mâm cỗ 27 món ăn tiêu biểu của tỉnh; đồng thời, hỗ trợ chuyên môn cho các nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn, tạo bước đi quan trọng trong hành trình chuẩn hoá, nâng tầm và quảng bá ẩm thực Điện Biên theo hướng chuyên nghiệp, bài bản và bền vững.



Sự kiện thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN



Tham dự liên hoan, người dân, du khách được tận mắt chứng kiến những nguyên liệu mộc mạc của núi rừng Tây Bắc như hạt gạo, măng rừng, cá suối đến những gia vị đặc trưng của bản làng được các nghệ nhân, đầu bếp thổi hồn, tạo nên những món ăn mang đậm phong vị Điện Biên. Mỗi thao tác, công đoạn chế biến món ăn của các đầu bếp hàng đầu Việt Nam không chỉ thể hiện sự khéo léo, mà còn là sự tiếp nối tri thức dân gian, là câu chuyện kể về người Điện Biên gìn giữ bản sắc và giới thiệu quê hương mình với bạn bè, du khách muôn phương.

Mâm cơm lấy cảm hứng từ bản đồ tỉnh Điện Biên với đặc sản của từng khu vực trong tỉnh. Ảnh: Trung Kiên – TTXVN

Mâm cỗ truyền thống của người Điện Biên không chỉ để thưởng thức, mà còn là biểu tượng của sự sum vầy, lòng hiếu khách và ước vọng no ấm, an lành. 27 món ăn là sự kết tinh của 27 phong vị tiêu biểu, đại diện cho sự đa dạng văn hóa của các dân tộc tỉnh Điện Biên, qua đó gửi gắm thông điệp: “Ẩm thực không chỉ là di sản mà còn là tài nguyên để phát triển du lịch, kinh tế và bản sắc địa phương”./.

Thịt trâu gác bếp, món ăn được đông đảo người dân và du khách thích thưởng thức. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Dưới bàn tay khéo léo của các đầu bếp, món măng đắng luộc, món ăn dân dã, dễ kiếm, dễ làm đã trở lên hấp dẫn và đầy màu sắc. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Xôi ngũ sắc, món ăn đặc trưng của vùng đồng bào Tây Bắc. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Các đầu bếp khéo léo quảng bá các điểm đến du lịch của Điện Biên thông qua cách trang trí món ăn. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN