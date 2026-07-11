Doanh số bán xe ô tô VinFast tăng 72%

Các mẫu ô tô EV được sản xuất tại nhà máy VinFast Ấn Độ. Ảnh: Quang Trung - P/v TTXVN tại Ấn Độ

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một hãng xe vượt qua được cột mốc 100.000 xe bán ra chỉ trong 6 tháng, tiếp tục là vị thế dẫn đầu tuyệt đối của VinFast trên thị trường. Đồng thời, tháng 6 cũng là tháng thứ 21 liên tiếp VinFast giữ ngôi vị là thương hiệu bán chạy xe nhất trong nước từ tháng 10/2024 đến nay.

Hầu hết các mẫu xe VinFast đều đang giữ vai trò dẫn dắt doanh số và xu hướng tiêu dùng ở các phân khúc. Trong đó, Limo Green đã bàn giao 3.868 xe trong tháng 6/2026 và tổng 27.927 xe trong 6 tháng đầu năm trong lĩnh vực vận tải hành khách.

Ở vị trí thứ hai, mẫu "ô tô điện quốc dân" VF 3 tiếp tục là một trong những mẫu xe được ưa chuộng nhất thị trường nhờ thiết kế cá tính và công năng sử dụng tối ưu, với 23.781 xe được bán ra trong nửa đầu năm. Tính riêng trong tháng 6/2026, VF 3 đã đạt doanh số lên tới 3.550 xe.

Ngay sau VF 3 là VF 5 với vị thế dẫn đầu phân khúc xe gầm cao cỡ A. Cụ thể, đã có 20.167 xe VF 5 (bao gồm phiên bản Herio Green) đến tay khách hàng từ đầu năm, trong đó riêng trong tháng 6 là 3.364 xe. Các vị trí tiếp theo trong danh sách bán chạy của VinFast lần lượt là VF 6 (14.045 xe), VF MPV 7 (9.177 xe) và VF 7 (6.849 xe)...

Bước sang tháng 7, VinFast đã chính thức điều chỉnh giá bán của tất cả các dòng xe theo hướng trừ trực tiếp các ưu đãi dài hạn vào giá bán, giúp khách hàng dễ tiếp cận và thuận tiện hơn trong quá trình mua xe. Ngoài ra, VinFast cũng đã chính thức ra mắt dòng xe đô thị cỡ nhỏ VF 2 với mức giá chỉ 188 triệu đồng, nhận cọc sớm trong ba ngày từ 15-17/7/2026 với ưu đãi 8 triệu đồng/xe và dự kiến bàn giao trong tháng 9 tới./.