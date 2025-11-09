Doanh nhân Tạ Văn Thành và hành trình khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng đến “giấc mơ Nesty”

Doanh nhân Tạ Văn Thành – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sơn Công nghiệp Thái Dương.

Tuổi thơ cơ cực và hạt mầm khát vọng

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, tuổi thơ của Tạ Văn Thành chẳng có gì ngoài những ngày lam lũ. Cha mất sớm, gánh nặng mưu sinh đặt lên vai người mẹ tảo tần. “Tuổi thơ của tôi là những ngày tháng thiếu thốn, nhưng chính sự thiếu thốn ấy lại gieo trong tôi một khát vọng: phải thoát nghèo, phải làm điều gì đó để thay đổi số phận,” ông nhớ lại.

Doanh nhân Tạ Văn Thành tham gia hoạt động thiện nguyện, chia sẻ niềm vui với các em nhỏ cở nhở.

Khát vọng ấy theo ông suốt những năm tháng trưởng thành. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, chàng trai 18 tuổi khăn gói vào Nam, mang theo niềm tin giản dị rằng “ở thành phố, cơ hội sẽ nhiều hơn, và tôi phải nắm lấy nó bằng mọi giá”. Ngày ấy, ông vừa làm công nhân vừa tranh thủ học thêm kỹ thuật. Cơ hội mỉm cười khi một công ty Nhật Bản tuyển dụng. Nhờ thông minh, cầu tiến và không ngừng học hỏi, chỉ trong chưa đầy hai năm, ông từ một nhân viên bình thường đã trở thành Phó Giám đốc nhà máy – một vị trí mà nhiều người mơ ước.

Nhưng với ông, mức lương cao không đủ níu bước chân người khác vọng: “Tôi biết mình sinh ra không phải để an phận. trong tôi luôn thôi thúc phải tự xây dựng sự nghiệp, dù biết rằng con đường ấy sẽ đầy chông gai,” ông tâm sự.

Sơn Thái Dương – giấc mơ hóa rồng

Năm 2010, bằng tất cả sự táo bạo của tuổi trẻ, ông thành lập Công ty TNHH Sơn Công nghiệp Thái Dương. Xuất phát điểm nhỏ bé, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm quản trị, thương hiệu gần như vô danh giữa thị trường đầy khốc liệt. Nhưng ông tin vào một điều: “Nếu mình làm thật tốt, khách hàng sẽ công nhận.”

Dưới bàn tay chèo lái của ông, Sơn Thái Dương từng bước vươn mình. Từ vài dòng sản phẩm ban đầu, công ty phát triển danh mục đa dạng: Sơn phủ kim loại, sơn gỗ, sơn chống thấm, epoxy và các sản phẩm trang trí nội – ngoại thất. Các thương hiệu TIP và TaiYang nhanh chóng được thị trường đón nhận.

Nesty – bước ngoặt từ cơ duyên giản dị

Nếu như sơn công nghiệp là cái gốc, thì giày dép lại là một bước ngoặt đầy bất ngờ trong hành trình của ông. Năm 2019, từ một hệ thống dây chuyền cũ được người anh tặng lại, ông nảy ra ý tưởng xây dựng một thương hiệu giày dép Việt.

“Tôi tự hỏi: tại sao người Việt phải đi những đôi dép rẻ tiền, làm từ nguyên liệu kém chất lượng, có thể gây hại sức khỏe, trong khi chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra sản phẩm vừa đẹp, vừa an toàn? Tôi muốn đôi dép của mình đủ thời trang để giới trẻ tự tin mang, và cũng đủ an toàn cho người tiêu dùng” ông chia sẻ.

Công ty TNHH Sơn Công nghiệp Thái Dương.

Thế là Nesty ra đời. Với triết lý “Đặt cả trái tim mình vào sản phẩm”, Nesty kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu, khuôn mẫu đến quy trình sản xuất. Ông kiên quyết: “Nguyên liệu không độc tố, thân thiện môi trường là điều bắt buộc. Nếu làm khác đi, tôi thà không làm.”

Sự nghiêm ngặt ấy nhanh chóng đem lại quả ngọt. Những buổi livestream cùng nghệ sĩ nổi tiếng như Hòa Minzy, Ngọc Trinh đã đưa Nesty trở thành hiện tượng, với hàng trăm nghìn đơn hàng được chốt ngay trên sóng. Giữa một thị trường ngập tràn sản phẩm nhập ngoại, Nesty chứng minh rằng thương hiệu Việt hoàn toàn có thể chinh phục người tiêu dùng.

Triết lý xuyên suốt

Đi qua hai lĩnh vực tưởng chừng không liên quan – sơn công nghiệp và giày dép – doanh nhân Tạ Văn Thành vẫn chỉ có một triết lý duy nhất: “Mang đến sản phẩm chất lượng và dịch vụ vượt mong đợi”. Dù bán một hộp sơn hay một đôi dép, tôi đều nghĩ: sản phẩm ấy phải thực sự tốt, phải khiến khách hàng hài lòng. Thành công có thể đến chậm, nhưng nếu đến từ giá trị thật, nó sẽ ở lại lâu dài,” ông nhấn mạnh.

Ngọn lửa truyền cảm hứng

Hơn 15 năm lập nghiệp, câu chuyện của Tạ Văn Thành là hành trình biến nghịch cảnh thành động lực, biến khát vọng thành hiện thực. Từ cậu bé nghèo khó ngày nào, ông đã trở thành một doanh nhân thành đạt, góp phần khẳng định trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trên thương trường. “Có thể tôi không phải là người giỏi nhất, nhưng tôi là người bền bỉ. Tôi tin rằng chỉ cần sống và làm việc bằng cả trái tim, thành công sẽ chờ ta phía trước,” ông gửi gắm.

Biểu tượng của một ngọn lửa không tắt

Hành trình của doanh nhân Tạ Văn Thành tựa như con thuyền nhỏ giữa đại dương rộng lớn, khởi đầu chỉ là vài mảnh gỗ mong manh nhưng nhờ bàn tay kiên cường của người chèo lái, con thuyền ấy đã vượt qua bao phong ba bão tố để cập bến vinh quang.

Ngày hôm nay, khi đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, ông không chỉ được nhìn nhận như một doanh nhân thành đạt mà còn là một biểu tượng của khát vọng Việt: dám ước mơ, dám hành động, dám đi đến cùng. Và cũng như cây đại thụ giữa đồng quê, rễ bám sâu vào đất mẹ còn tán lá vươn xa che chở, hành trình của ông chính là chỗ dựa tinh thần, là lời nhắn nhủ cho lớp trẻ:

“Đừng sợ khởi đầu nhỏ bé. Quan trọng là trái tim và niềm tin đủ lớn. Nếu kiên trì đi đến cùng, bạn sẽ thấy giấc mơ nở hoa.”./.