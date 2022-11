Doanh nghiệp Việt Nam tích cực tìm hiểu, kết nối với thị trường Mỹ

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp. Ảnh: Đoàn Hùng - P/v TTXVN tại Mỹ

Đoàn công tác do đồng chí Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI, làm trưởng đoàn với sự tham dự của lãnh đạo đại diện hơn 30 đơn vị doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, sau chương trình của đoàn tại New York với các hoạt động tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, ngày 22/11, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đã tiếp và làm việc với đoàn tại Trụ sở Đại sứ quán. Tham dự cuộc họp có sự tham gia của Trưởng cơ quan Thương vụ, Tham tán Đỗ Ngọc Hưng, Trưởng phòng kinh tế, Tham tán Tô Anh Tuấn, Thám tán phụ trách đầu tư Lê Thị Hải Vân cùng đại diện các cán bộ sứ quán, cơ quan thương vụ, cùng toàn đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch VCCI, trưởng đoàn công tác, ông Hoàng Quang Phòng đã chia sẻ mục đích chương trình công tác, kết quả khảo sát thị trường tại New York và giới thiệu đại diện các doanh nghiệp trong đoàn trình bày các nguyện vọng tìm hiểu thị trường và tìm kiếm cơ hội kết nối kinh doanh với các doanh nghiệp Mỹ. Các doanh nghiệp Việt Nam từ nhiều lĩnh vực như năng lượng, công nghệ phần mềm, gạo (nông sản), dược phẩm, các sản phẩm nhựa, đồ gỗ xuất khẩu, dịch vụ ngân hàng, công nghệ thông tin,… đã giới thiệu các sản phẩm, ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp và với mong muốn được tiếp cận, mở cửa thị trường, kết nối với các bạn hàng Mỹ thông qua sự hướng dẫn, giới thiệu của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Mỹ.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã trao đổi về tình hình hợp tác đầu tư thương mại giữa hai nước, cập nhật chính sách và triển vọng hợp tác phát triển trong thời gian tới, hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước vào năm 2023. Đại sứ cũng ghi nhận các thông tin, đồng thời chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, thách thức, cũng như những điều cần lưu ý khi xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Theo đó, cơ quan đại diện của Việt Nam tại Mỹ sẽ tích cực phối hợp và hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác thu thập, nghiên cứu thị trường, cung cấp thông tin về các nhà mua hàng Mỹ cũng như các hội chợ chuyên ngành, đồng thời cũng nhấn mạnh tính chủ động của các doanh nghiệp trong việc nắm bắt thời cơ một cách tốt nhất trong bối cảnh Mỹ đang tìm kiếm các nguồn hàng thay thế do gián đoạn của chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt cần quan tâm nghiên cứu chiến lược phát triển dựa trên nền tảng số, các hệ thống kết nối trực tiếp, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản trị doanh nghiệp.

Sau buổi làm việc với Đại sứ quán, Thương vụ Việt Nam tại Mỹ cùng đoàn doanh nghiệp tiếp tục có các buổi làm việc với doanh nghiệp sở tại trong ngày 23/11. Tiếp đó, đoàn công tác sẽ tiếp tục các chương trình làm việc tại Thung lũng Silicon tại San Francisco, làm việc với cảng Long Beach tại Los Angeles về nội dung các quy định thông quan xuất nhập cảnh qua cảng này cùng nhiều chương trình khác./.