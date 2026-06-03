Doanh nghiệp Việt Nam khẳng định năng lực công nghệ tại triển lãm hàng đầu thế giới về phòng cháy, chữa cháy

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức phi truyền thống ngày càng phức tạp, từ biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan, cháy rừng, sự cố công nghiệp, rủi ro đô thị, các tình huống khẩn cấp quy mô lớn đến yêu cầu hiện đại hóa lực lượng ứng phó khủng hoảng. Vì vậy, triển lãm không chỉ là nơi trưng bày phương tiện, thiết bị và công nghệ mới, mà còn là diễn đàn trao đổi về các xu hướng bảo vệ dân sự, hợp tác dân sự - quân sự, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), robot, kết nối dữ liệu, hệ thống chỉ huy điều hành thông minh và các giải pháp nâng cao năng lực ứng phó của xã hội trước những tình huống khẩn cấp.

Đối tác nước ngoài quan tâm tới các sản phẩm phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ do Việt Nam sản xuất. Ảnh: Vũ Hiệp - TTXVN tại Đức

Theo Ban tổ chức, INTERSCHUTZ 2026 có quy mô lớn nhất trong lịch sử sự kiện, với khoảng 1.750 đơn vị triển lãm đến từ 55 quốc gia, trưng bày trên diện tích hơn 118.000 m². Các chủ đề như tác động của biến đổi khí hậu, bước ngoặt trong bảo vệ dân sự, tính bền vững, số hóa, kết nối dữ liệu, được đưa vào chương trình trọng tâm, cho thấy lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đang trở thành một phần ngày càng quan trọng trong cấu trúc an ninh phi truyền thống của các quốc gia.



Trong khuôn khổ sự kiện năm nay, công ty cổ phần ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa là đại diện Việt Nam tham gia triển lãm, giới thiệu các sản phẩm xe chuyên dùng, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ do doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất và phát triển. Sự hiện diện của công ty là bước đi đáng chú ý của doanh nghiệp Việt Nam trong một sân chơi quốc tế có tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chứng nhận, độ tin cậy và tính cạnh tranh rất cao. Tại triển lãm, Hiệp Hòa giới thiệu các dòng xe và thiết bị phục vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, trong đó có robot chữa cháy tự động, xe chữa cháy cần vươn có thiết bị phá dỡ cơ khí, xe chữa cháy chuyên dụng, xe thang chữa cháy, xe quạt hút khói đa năng cùng nhiều giải pháp kỹ thuật phục vụ công tác xử lý sự cố.

Du khách trải nghiệm các sản phẩm phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại triển lãm INTERSCHUTZ 2026. Ảnh: Vũ Hiệp - PV TTXVN tại Đức

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Đức, ông Đào Chí Hiệp, Tổng Giám đốc công ty Hiệp Hòa, cho rằng INTERSCHUTZ 2026 không còn đơn thuần là một triển lãm kỹ thuật mà đang trở thành diễn đàn định hướng tương lai cho ngành cứu hỏa, cứu nạn, cứu hộ và bảo vệ dân sự. Việc triển lãm năm nay đưa vào các nội dung trọng điểm như hợp tác lưỡng dụng, biến đổi khí hậu toàn cầu và sự phát triển nhanh của AI cho thấy ngành phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc, trong đó công nghệ, khả năng phối hợp và năng lực ứng phó trước khủng hoảng sẽ giữ vai trò ngày càng quan trọng.

Bà Đào Thu Hòa, Phó Tổng Giám đốc công ty Hiệp Hòa cho biết trong lĩnh vực sản xuất xe và các thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, doanh nghiệp Việt Nam đã có thể làm chủ công nghệ và hoàn toàn có thể cạnh tranh trên sân chơi quốc tế. Bà nhấn mạnh đất nước đang bước vào một kỷ nguyên mới, hướng tới sự phát triển hùng cường và thịnh vượng. Trong dòng chảy đó, tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó xác định doanh nghiệp tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế, cùng với Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã tiếp thêm động lực để doanh nghiệp trong nước mạnh dạn đầu tư nghiên cứu chuyên sâu những sản phẩm công nghệ có yêu cầu kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi năng lực thiết kế cơ khí, thủy lực, điều khiển, an toàn vận hành và kiểm định chất lượng ở mức cao như lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.



Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, sự xuất hiện của các sản phẩm mang thương hiệu Việt tại những diễn đàn lớn trên thế giới góp phần truyền đi thông điệp về một nền công nghiệp Việt Nam đang nỗ lực vươn ra thế giới bằng công nghệ, chất lượng và tinh thần hợp tác, từng bước khẳng định vị trí trong những ngành công nghiệp chuyên biệt, có hàm lượng kỹ thuật cao và giá trị gia tăng lớn trên thị trường toàn cầu./.