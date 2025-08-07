Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Lào gắn phát triển kinh tế với an sinh xã hội

Tin tức
Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Lào gắn phát triển kinh tế với an sinh xã hội
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, câu chuyện của những người lao động và chính quyền địa phương nơi đây là minh chứng sống động cho mô hình đầu tư “hai trong một”, vừa phát triển kinh doanh, vừa chăm lo đến an sinh xã hội mà doanh nghiệp Việt Nam đang triển khai tại Lào.
Chị Thiphakesone Saysangoan, một công nhân làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Chế biến Bột sắn Sepon chia sẻ, trước đây, chị từng làm tại một cơ quan nhà nước nhiều năm nhưng lương không đủ để trang trải cuộc sống. Sau đó, chị quyết định chuyển đi làm công ty và đến nay đã được gần 4 năm với mức lương ổn định hằng tháng, có bảo hiểm và các chế độ nghỉ ốm hợp lý.
Điều khiến chị Thiphakesone hài lòng nhất không chỉ là thu nhập ổn định, mà còn là sự quan tâm thiết thực của doanh nghiệp tới cộng đồng. Công ty không chỉ tuyển dụng người lao động địa phương mà còn hỗ trợ bà con nông dân trong việc phát triển trồng cây sắn, một loại cây chủ lực tại huyện Sepon; đồng thời phía công ty cũng đảm bảo bao tiêu sản phẩm sắn cho người dân, cung cấp giống miễn phí và hỗ trợ chi phí khai hoang, canh tác. Nhờ vậy, nhiều hộ dân không còn phải vay mượn như trước mà vẫn có thể mở rộng diện tích sản xuất.
Câu chuyện của anh Nai Saiyasone, một công nhân khác tại công ty cũng cho thấy tác động rõ rệt từ sự đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam. Anh Nai kể, trước đây anh chỉ làm nương rẫy, cuộc sống nghèo khó, không có cơ hội học hành. Từ khi vào làm việc tại công ty, cuộc sống của anh và gia đình đã thay đổi hoàn toàn, có tiền lương ổn định với khoản thu nhập 7-8 triệu kip/tháng (khoảng 324-370 USD/1 tháng) và được hỗ trợ tiền về thăm nhà, được đóng bảo hiểm…
Anh Nai cho biết thêm, điều khiến anh yên tâm nhất là sự công bằng trong công việc, ai làm nhiều thì được nhiều. Khi ốm đau vẫn được hưởng lương, nghỉ phép cũng có quy định rõ ràng. Chính điều đó khiến anh cảm thấy rất thoải mái và tự hào vì là một phần của công ty.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Lào, ông Nguyễn Văn Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến Bột sắn Sepon, tỉnh Savannakhet, cho biết từ năm 2012, công ty đã xác định mục tiêu không chỉ là sản xuất kinh doanh mà còn tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội tại địa phương.
Theo ông Hiệp, công ty cấp phát giống sắn miễn phí, hỗ trợ tiền cày bừa, chuyển giao kỹ thuật canh tác cho bà con. Hằng năm, công ty còn tổ chức cấp phát gạo cho các hộ trồng sắn, năm 2024 số tiền lên đến gần 2 tỷ kip (hơn 92.000 USD). Ngoài ra, công ty cũng đóng góp vào các quỹ công ích như hỗ trợ trường học, xây dựng hạ tầng địa phương.
Mục tiêu lâu dài của công ty là phát triển vùng nguyên liệu ổn định, nâng công suất nhà máy để thu mua toàn bộ sản phẩm của nông dân. Ông Hiệp nhấn mạnh: “Chúng tôi thực hiện theo định hướng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững tại Lào”,
Theo ông Sombat Itthavong, Phó Chủ tịch huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, huyện Sepon là vùng núi, điều kiện còn nhiều khó khăn, người dân chủ yếu sống bằng trồng trọt và chăn nuôi. Sự hiện diện của các công ty Việt Nam như chế biến bột sắn, trồng cao su đã góp phần rất lớn vào việc nâng cao đời sống, tạo thêm thu nhập và mở ra cơ hội thoát nghèo cho người dân. Ngoài ra, cũng nhờ có sự đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam, huyện đã hình thành vùng trồng sắn rộng hơn 4.000 ha, tạo thu nhập ổn định cho người dân.
Có thể nói, mô hình đầu tư của doanh nghiệp Việt tại Lào, đặc biệt tại huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, là một ví dụ điển hình của việc kết hợp hài hòa giữa lợi ích kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, các doanh nghiệp còn chủ động tham gia hỗ trợ phát triển nông nghiệp, cải thiện điều kiện sống cho người dân và đóng góp vào các hoạt động cộng đồng.
Chia sẻ về vai trò của các doanh nghiệp Việt Nam, ông Thanongthai Soukkhamthat, Trưởng Ban quản lý đặc khu kinh tế tỉnh Savannakhet khẳng định việc các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào đóng vai trò rất quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng còn nhiều khó khăn. Ông cho biết thêm doanh nghiệp Việt Nam mang theo kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tạo ra nhiều việc làm cho người dân địa phương. Với chính sách đầu tư ưu đãi như miễn thuế nhập khẩu, miễn thuế xuất khẩu, miễn phí thuê đất và các chính sách về lao động, tỉnh Savannakhet đang tích cực thu hút thêm các doanh nghiệp Việt Nam cũng như các doanh nghiệp nước ngoài khác đến đầu tư.
Trong bối cảnh quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào tiếp tục được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực, sự hiện diện của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào cho thấy một xu hướng hợp tác đầu tư gắn liền với hoạt động phát triển cộng đồng. Thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn cách tiếp cận gắn bó hơn với địa phương thông qua việc tạo việc làm, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và tham gia các chương trình xã hội tại chỗ./.