Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Lào gắn phát triển kinh tế với an sinh xã hội

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến Bột sắn Sepon, tỉnh Savannakhet, trả lời phỏng vấn. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, câu chuyện của những người lao động và chính quyền địa phương nơi đây là minh chứng sống động cho mô hình đầu tư “hai trong một”, vừa phát triển kinh doanh, vừa chăm lo đến an sinh xã hội mà doanh nghiệp Việt Nam đang triển khai tại Lào.

Chị Thiphakesone Saysangoan, một công nhân làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Chế biến Bột sắn Sepon chia sẻ, trước đây, chị từng làm tại một cơ quan nhà nước nhiều năm nhưng lương không đủ để trang trải cuộc sống. Sau đó, chị quyết định chuyển đi làm công ty và đến nay đã được gần 4 năm với mức lương ổn định hằng tháng, có bảo hiểm và các chế độ nghỉ ốm hợp lý.

Điều khiến chị Thiphakesone hài lòng nhất không chỉ là thu nhập ổn định, mà còn là sự quan tâm thiết thực của doanh nghiệp tới cộng đồng. Công ty không chỉ tuyển dụng người lao động địa phương mà còn hỗ trợ bà con nông dân trong việc phát triển trồng cây sắn, một loại cây chủ lực tại huyện Sepon; đồng thời phía công ty cũng đảm bảo bao tiêu sản phẩm sắn cho người dân, cung cấp giống miễn phí và hỗ trợ chi phí khai hoang, canh tác. Nhờ vậy, nhiều hộ dân không còn phải vay mượn như trước mà vẫn có thể mở rộng diện tích sản xuất.

Câu chuyện của anh Nai Saiyasone, một công nhân khác tại công ty cũng cho thấy tác động rõ rệt từ sự đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam. Anh Nai kể, trước đây anh chỉ làm nương rẫy, cuộc sống nghèo khó, không có cơ hội học hành. Từ khi vào làm việc tại công ty, cuộc sống của anh và gia đình đã thay đổi hoàn toàn, có tiền lương ổn định với khoản thu nhập 7-8 triệu kip/tháng (khoảng 324-370 USD/1 tháng) và được hỗ trợ tiền về thăm nhà, được đóng bảo hiểm…

Anh Nai cho biết thêm, điều khiến anh yên tâm nhất là sự công bằng trong công việc, ai làm nhiều thì được nhiều. Khi ốm đau vẫn được hưởng lương, nghỉ phép cũng có quy định rõ ràng. Chính điều đó khiến anh cảm thấy rất thoải mái và tự hào vì là một phần của công ty.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Lào, ông Nguyễn Văn Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến Bột sắn Sepon, tỉnh Savannakhet, cho biết từ năm 2012, công ty đã xác định mục tiêu không chỉ là sản xuất kinh doanh mà còn tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội tại địa phương.