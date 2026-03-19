Doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên lọt vào Top 15 giải thưởng uy tín về năng lượng của Đức

Đại sứ Việt Nam tại Đức, Nguyễn Đắc Thành (thứ ba bên trái), chụp ảnh lưu niệm cùng Hải Hồ và Nam Nguyễn, hai nhà đồng sáng lập Alterno, và các cán bộ ĐSQ Việt Nam. Ảnh: Thu Hằng-Phóng viên TTXVN tại Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, lễ trao giải nằm trong khuôn khổ sự kiện công nghệ SET Tech Festival 2026, ghi dấu mốc 10 năm SET Tech Festival đi tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng. Đại sứ Việt Nam tại CLHB Đức Nguyễn Đắc Thành đã có bài phát biểu tại Lễ trao giải SET Award 2026.

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết mạnh mẽ phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh và đổi mới sáng tạo trên mọi lĩnh vực. Việt Nam và Đức đang không ngừng mở rộng quan hệ đối tác năng lượng, nổi bật là Tuyên bố chung về thiết lập Đối tác Năng lượng Việt – Đức ký tháng 7/2025. Đại sứ khẳng định các sự kiện như SET Tech Festival giúp tạo động lực thúc đẩy trao đổi tri thức, cơ hội đầu tư và đổi mới sáng tạo giữa hai nước. Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành bày tỏ tự hào khi Alterno góp mặt trong 15 đội xuất sắc nhất cuộc thi năm nay, đồng thời gửi lời chúc tới tất cả các đội tham dự sự kiện SET Award 2026.

Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ và kinh doanh đã chọn ra 5 doanh nghiệp có giải pháp đột phá nhất cho quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu để trao giải ở 5 hạng mục gồm Xây dựng và Công trình, Giao thông và Vận tải, Tiếp cận năng lượng công bằng, Công nghiệp, và Năng lượng sạch và lưu trữ. Alterno là một trong 3 doanh nghiệp lọt vào tốp đầu của hạng mục Năng lượng sạch và Lưu trữ. Dù giải thưởng cuối cùng thuộc về Flower, một start-up đến từ Thụy Điển, việc tiến sâu vào vòng chung kết cho thấy giải pháp của Alterno đã nhận được sự đánh giá cao từ hội đồng giám khảo. Theo ban tổ chức, giải pháp pin cát của Alterno là hệ thống lưu trữ năng lượng an toàn, không cháy nổ, có thể cung cấp nhiệt cho các quy trình công nghiệp (từ 300°C đến 600°C). Đáng chú ý, các vật liệu cấu thành đều dồi dào trong tự nhiên và có thể tái chế hoàn toàn.



Hải Hồ và Nam Nguyễn, hai nhà đồng sáng lập Alterno, đã tham dự lễ trao giải lần này. Chia sẻ thêm về pin cát lưu trữ năng lượng, hai tác giả cho biết giải pháp được đánh giá có tính đột phá trong bối cảnh nhu cầu lưu trữ năng lượng tái tạo ngày càng gia tăng. Điểm nổi bật của công nghệ này là khả năng lưu trữ năng lượng hiệu suất cao nhưng với chi phí thấp, trong khi nhiều giải pháp tương tự có giá thành rất cao khiến việc tiếp cận các thị trường trở nên khó khăn. Bên cạnh đó, lõi pin làm từ vật liệu vô cơ như gốm, muối, niken... đảm bảo an toàn, chống cháy tốt. Với những ưu điểm như vậy, pin cát lưu điện của Alterno được kỳ vọng có thể ứng dụng rộng rãi trong tương lai, đặc biệt trong các trung tâm dữ liệu và nhà máy, những khu vực đòi hỏi cao về khả năng lưu trữ năng lượng ổn định, an toàn, thân thiện với môi trường.



Trước khi lễ trao giải diễn ra, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành đã có cuộc gặp mặt hai đồng sáng lập Alterno tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam. Chúc mừng Alterno đã xuất sắc vượt qua hàng trăm ứng viên để lọt vào Top 15 của SET Award 2026, Đại sứ nhấn mạnh rằng đây không chỉ là thành tích đáng ghi nhận của riêng Alterno mà còn là niềm tự hào chung, cho thấy sức sáng tạo và tiềm năng của startup Việt.



Đại sứ cũng cho biết Đức là quốc gia rất chú trọng chuyển đổi năng lượng, thường xuyên tổ chức các chương trình và sáng kiến thúc đẩy giải pháp xanh. Trong bối cảnh đó, công nghệ pin cát của Alterno được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm từ doanh nghiệp, giới nghiên cứu và nhà đầu tư tại đây. Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng trong thời gian tới, Alterno sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng hợp tác và gặt hái thêm nhiều thành tựu trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Có trụ sở tại Việt Nam, Alterno là nhà cung cấp giải pháp năng lượng tiên phong chuyên về công nghệ pin năng lượng bền vững, hiệu quả cho các doanh nghiệp trong nhiều ngành nghề, bao gồm cả nông nghiệp bền vững./.