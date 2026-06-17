Doanh nghiệp Việt Nam bàn giao 1.200 tấn gạo cho đối tác Cuba

Giám đốc công ty Agri VMA Nguyễn Thị Thơm và Tổng Giám đốc công ty nông nghiệp Los Palacios, Michel Ballate Camejo ký hợp đồng bàn giao gạo. Ảnh: Việt Hùng-PV TTXVN tại Cuba

Giám đốc công ty Agri VMA Nguyễn Thị Thơm và Tổng Giám đốc công ty nông nghiệp Los Palacios, Michel Ballate Camejo, đã ký hợp đồng bàn giao, với sự chứng kiến của Đại sứ Việt Nam tại Cuba, Lê Quang Long và Thứ trưởng Nông nghiệp Cuba Telce González Morera. Đây là lô gạo thứ 2 được doanh nghiệp Việt Nam bàn giao cho Cuba trong năm 2026 theo thỏa thuận song phương.



Trao đổi với phóng viên TTXVN tại địa bàn, ông Michel Ballate Camejo đánh giá mặc dù AgirVMA mới triển khai dự án trồng lúa ở huyện Los Palacios, tỉnh Pinar del Rio của Cuba, nhưng đã đạt được kết quả vượt mong đợi, với năng suất bình quân ở thời điểm hiện tại lên đến 9 tấn thóc tươi/ha. Ông bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tăng cường hơn nữa trong hợp tác sản xuất lúa gạo và nhân rộng diện tích gieo trồng.



Hiện thực hóa thỏa thuận giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Cuba ký kết trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cuba hồi tháng 9/2024, công ty AgriVMA đã phối hợp với phía Cuba triển khai 3 mô hình thí điểm: Agri VMA chủ động hoàn toàn trong canh tác lúa trên 1.000 ha; cung cấp vật tư và kỹ thuật cho người nông dân Cuba; bán, cung cấp giống, phân bón, thuốc trừ sâu, máy móc và hỗ trợ kỹ thuật cho các nông hộ Cuba.



Bất chấp những khó khăn mà Cuba đang trải qua, các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục sản xuất và mở rộng sản xuất tại Cuba, một minh chứng cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba./.