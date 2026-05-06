Doanh nghiệp Việt Nam – Mỹ tăng cường thúc đẩy hợp tác đầu tư

Quang cảnh hội thảo kết nối đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường Mỹ. Ảnh: Đoàn Hùng - P/v TTXVN tại Mỹ

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh SelectUSA là nền tảng quan trọng giúp các nhà đầu tư quốc tế tiếp cận môi trường kinh doanh Mỹ, đồng thời thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp hai nước trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Mỹ tiếp tục phát triển sâu rộng.

Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham dự SelectUSA năm nay bao gồm các doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, logistics và công nghệ, với mối quan tâm lớn đến việc mở rộng đầu tư, thiết lập hiện diện tại Mỹ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Sự kiện đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp Mỹ cũng như các cơ quan xúc tiến đầu tư cấp bang. Trong bối cảnh tại thủ đô Washington D.C cùng lúc diễn ra nhiều hoạt động xúc tiến tương tự của các quốc gia và các bang, sự tham dự đông đảo của các đại biểu Mỹ là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm ngày càng gia tăng của cộng đồng doanh nghiệp Mỹ đối với Việt Nam.

Đáng chú ý, nhiều cơ quan xúc tiến đầu tư và kinh tế của các bang đã chủ động liên hệ với ban tổ chức ngay trước giờ diễn ra sự kiện để tham gia kết nối. Phiên kết nối và giao lưu sau chương trình diễn ra sôi nổi, kéo dài hơn dự kiến với nhiều cuộc trao đổi chuyên sâu giữa các doanh nghiệp và đối tác tiềm năng.

Phản hồi ban đầu từ các đại biểu cho thấy sự kiện được đánh giá cao về chất lượng, nội dung và tính thực tiễn, với các diễn giả giàu kinh nghiệm, cung cấp thông tin chuyên sâu đúng với các lĩnh vực quan tâm của doanh nghiệp Việt Nam.

Sự kiện “Kết nối với Việt Nam/SelectUSA 2026” tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế – đầu tư song phương, đồng thời hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Theo ông Tuyên Đỗ, Giám đốc điều hành TVD Capital Partners, sự kiện này là một nền tảng lý tưởng dành cho các doanh nghiệp tại Việt Nam đang có mong muốn mở rộng quy mô hoạt động. Đây là nơi các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội kết nối, xây dựng sự tin cậy và cảm thấy an tâm khi làm việc cùng các đơn vị tư vấn cũng như khi tiếp cận các cơ hội đầu tư tiềm năng.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Mai Phan Zymaris, Trưởng nhóm Việt Nam thuộc Công ty luật Ice Miller, cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam, mặc dù có vốn cũng như là kinh nghiệm kinh doanh ở Việt Nam lâu năm, vẫn có rất là nhiều vấn đề cần phải lưu ý khi quan tâm đến một thị trường như Mỹ. Thứ nhất, doanh nghiệp Việt Nam cần phải lựa chọn được chiến lược kinh doanh phù hợp. Vấn đề thứ hai mà doanh nghiệp Việt Nam cần quan tâm đó là việc lựa chọn các đối tác địa phương. Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam luôn quan tâm đến việc thu hút các nguồn vốn tại Mỹ. Tuy nhiên, mỗi tổ chức đều có những yêu cầu khác nhau để có thể thu hút được các nguồn vốn này./.