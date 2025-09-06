Doanh nghiệp Trung Quốc tìm hiểu cơ hội đầu tư vào thành phố Cần Thơ

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ tặng quà lưu niệm cho đại diện đoàn công tác. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, cộng đồng người Hoa trên địa bàn thành phố Cần Thơ khá đông. Thời gian qua, ngoài sự nỗ lực của đảng, chính quyền các cấp, các tầng lớp nhân dân, có sự đóng góp của cộng đồng người Hoa đang sinh sống, học tập tại thành phố. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết với không gian phát triển rộng lớn sau hợp nhất, bên cạnh nội lực, cần có sự đồng hành, hợp tác của các đối tác quốc tế. Điển hình là trên lĩnh vực nông nghiệp, thành phố đang mời gọi, thu hút đầu tư các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, cơ giới hóa trong sản xuất, bảo quản sau thu hoạch, xuất khẩu nông sản, phát triển hạ tầng đô thị, phát triển cảng biển… Ngoài ra, thành phố cũng đang kêu gọi đầu tư vào các khu công nghệ cao, khu công nghệ tập trung, khu công nghệ số trên địa bàn.

Lãnh đạo thành phố thông tin, Cần Thơ hiện nay có diện tích tự nhiên hơn 6.300 km², dân số khoảng 4 triệu người. Phấn đấu đến năm 2030 Cần Thơ sẽ trở thành cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; là đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc Tây Đô; đồng thời là trung tâm thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, y tế và khoa học công nghệ của toàn vùng. Tầm đến năm 2050, xây dựng Cần Thơ trở thành một đô thị sinh thái, hiện đại, giàu bản sắc sông nước, thuộc nhóm các thành phố phát triển khá của châu Á, là một thành phố thông minh, đáng sống của Việt Nam.

Thay mặt đoàn công tác, ông Đường Lập, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thông qua chuyến thăm lần này, đoàn mong muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư vào thành phố Cần Thơ. Trong tương lai, doanh nghiệp Trung quốc sẵn sàng hợp tác, đồng hành với sự phát triển của thành phố. Với vai trò là trung tâm logistics lớn của đồng bằng sông Cửu Long, đoàn đề xuất mở các chuyến bay thúc đẩy hơn nữa giao thương giữa Cần Thơ và Trung Quốc. Đồng thời đề xuất hợp tác trong lĩnh vực du lịch, vận chuyển hàng hóa, giao thông, phát triển du lịch…